Puchacz ostrzega Yamala. „Będę go gryzł okrutnie”

13:18, 21. października 2026 14:54, 21. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kanał Sportowy

Tymoteusz Puchacz zaliczył asystę w przegranym przez Sabah Baku meczu z Borussią Drtmund. W rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że nie może doczekać się spotkania z FC Barceloną. Ostrzegł przed nim Lamine Yamala.

Tymoteusz Puchacz
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fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Yamal ma się czego obawiać. Puchacz czeka na starcie z nim

Tymoteusz Puchacz kolejny raz pokazał się z dobrej strony w barwach Sabah Baku. Tym razem zanotował pierwszą asystę w rozgrywkach w fazie zasadniczej. Niestety jego drużyna przegrała z Borussią Dortmund (1:2). W rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał jednak, że więcej radości sprawił mu mecz ze Slavią Praga, który mistrz Azerbejdżanu niespodziewanie wygrał. Po rywalizacji z niemieckim gigantem czuł pustkę mimo asysty.

Zdecydowanie więcej radości sprawił mi ten mecz ze Slavią, który wygraliśmy. Wczoraj czułem pustkę, bo wiedziałem, że to był taki dzień, w którym mogliśmy zremisować. Oczywiście, oni mają jakość niesamowitą i stworzyli więcej sytuacji, pewnie ten wynik jest i zasłużony, ale przy 2:1 mieliśmy stuprocentową okazję i trochę szkoda tego. Bo postawiliśmy dzielnie czoła poza fazami, w których zepchnęli nas defensywy, bo ta różnica jest widoczna. Dlatego oni grają w Borussii, a my gramy w Sabah – mówił Puchacz o meczu z Borussią Dortmund.

Kolejnym przeciwnikiem Sabah Baku w Lidze Mistrzów będzie FC Barcelona. Tymoteusz Puchacz wprost przyznał, że nie może doczekać się meczu z Blaugraną. Już zaciera ręce na rywalizację z Lamine Yamalem. Reprezentant Polski zapowiedział, że nie pozostawi nastolatkowi zbyt dużo miejsca.

Będę go gryzł okrutnie, po prostu będę tak zafiksowany, żeby dopadać do niego jak najbliżej i żeby w ogóle nie dać mu centymetra przestrzeni, żeby cały czas być w kontakcie z nim – powiedział Tymoteusz Puchacz w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Mecz Sabah Baku – Barcelona odbędzie się (25 listopada). Wcześniej azerski klub zagra na wyjeździe z mistrzem Norwegii, czyli Viking FK.

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