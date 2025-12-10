Real Madryt pod presją, City na fali. Znane składy na hit Ligi Mistrzów

Real Madryt w hicie szóstej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zmierzy się z Manchesterem City. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Znane są składy obu ekip na mecz.

Xabi Alonso
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real osłabiony, Man City rozpędzony. Ten mecz może zmienić układ sił

Real Madryt i Manchester City to dwie ekipy, które w powszechnej opinii uważane są za jednych z głównych kandydatów do końcowego triumfu w Lidze Mistrzów. Aktualnie obie drużyny w tabeli fazy zasadniczej elitarnych rozgrywek dzieli różnica dwóch oczek. Królewscy przed swoim spotkaniem mają 12 punktów, z kolei ekipa z Etihad Stadium uzbierała 10 punktów.

W różnych nastrojach oba zespoły przystąpią do rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu. Real w trakcie minionego weekendu przegrał z Celtą Vigo (0:2). Tym samym po wygranej z Athletic Bilbao (3:0) stołeczna drużyna znów zaniepokoiła swoich fanów. Z kolei Man City ostatnio jest na fali wznoszącej, mogąc pochwalić się trzema z rzędu wygranymi starciami. Kilka dni temu zespół Josepa Guardioli pokonał zdecydowanie Sunderland (3:0).

Niestety dla środowej potyczki obie drużyny podejdą do meczu osłabione. Real musi radzić sobie bez takich graczy jak Ferland Mendy, Dani Carvajal czy Trent Alexander-Arnold. Z kolei przedstawiciel ligi angielskiej musi radzić sobie bez Mateo Kovacicia.

Los Blancos do starcia z angielską ekipą podejdą do rywalizacji po raz pierwszy od lutego tego roku. Wówczas górą był Real (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami dwa razy lepsi byli Królewscy, raz górą był Man City, a dwukrotnie spotkanie zakończyło się remisem.

Składy na mecz Real Madryt – Manchester City

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Goncalo, Vinicius Junior

Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

