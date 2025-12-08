Alonso pod presją jak nigdy. Możliwa gorąca zima w Realu

Real Madryt w środku tygodnia zmierzy się z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. To może być mecz o być albo nie być dla Xabiego Alonso. Ciekawe wieści przekazało El Mundo.

fot, Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mecz z Man City ostatnią szansą dla Xabiego Alonso

Real Madryt w trakcie minionego weekendu zawiódł oczekiwania kibiców, przegrywając w roli gospodarza z Celtą Vigo. Tymczasem ponownie ciemne chmury zebrały się nad trenerem Xabim Alonso. Mimo że Królewscy zajmują drugie miejsce w tabeli La Liga, tracąc dziś tylko cztery oczka do pierwszej FC Barcelony, El Mundo donosi o potencjalnych roszadach na stanowisku szkoleniowca.

Źródło przekonuje, że starcie w środku tygodnia przeciwko Manchesterowi City będzie dla Realu spotkaniem ostatniej szansy dla obecnego trenera Los Blancos. Jeśli Real zawiedzie, klub ma zdecydować się na zmianę szkoleniowca. W gronie kandydatów wymienia się dwóch faworytów.

Jedna z opcji zakłada kolejny powrót Zinedine’a Zidane’a do Realu. Francuz był wcześniej postrzegany jako potencjalny następca Didiera Deschampsa w reprezentacji Francji. Jak się jednak okazuje, plany to jedno, a rzeczywistość to drugie. Alternatywnym rozwiązaniem dla Realu może być zatrudnienie Jürgena Kloppa, który od momentu odejścia z Liverpoolu nie prowadził żadnej drużyny.

Madrycka drużyna w 2025 roku ma ogólnie do rozegrania trzy spotkania. Real zmierzy się kolejno z Man City, Deportivo Alaves i Sevillą. Po świąteczno-noworocznej przerwie gigant ligi hiszpańskiej wróci natomiast do gry 4 stycznia, gdy zmierzy się z Realem Betis.

Czytaj więcej: Angielski napastnik pod lupą PSG. Barcelona nie chce go stracić