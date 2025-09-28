Real Madryt ogłosił kadrę na mecz Ligi Mistrzów. Wielki problem dla Alonso

Real Madryt we wtorek zagra z Kajratem Ałmaty w Lidze Mistrzów. Xabi Alonso ogłosił kadrę meczową na spotkanie w europejskich pucharach. Ze względu na kontuzje zabraknie aż czterech obrońców.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Czterech obrońców poza kadrą Realu Madryt na mecz Ligi Mistrzów

Real Madryt udział w fazie ligowej Ligi Mistrzów rozpoczął od zwycięstwa z Olympique Marsylią (2:1). Podopieczni Xabiego Alonso zdobyli komplet punktów, choć od 72. minuty grali w dziesięciu. Czerwoną kartkę zobaczył wtedy Dani Carvajal, który pojawił się na boisku w pierwszej połowie. Już w 5. minucie musiał zastąpić Trenta Alexandra-Arnolda, który doznał kontuzji.

Drugim rywalem Królewskich w Lidze Mistrzów będzie debiutujący w rozgrywkach Kajrat Ałmaty z Kazachstanu. Mecz zostanie rozegrany we wtorek (30 września). Przed rozpoczęciem spotkania Xabi Alonso musi mierzyć się z problemami kadrowymi. Aż czterech obrońców nie zagra w najbliższym starciu ze względu na kontuzje. Co więcej, Hiszpan nie ma do dyspozycji ani jednego prawego obrońcy.

Dani Carvajal w ostatnim meczu z Atletico doznał kontuzji i będzie pauzował przez cztery tygodnie. W najbliższym czasie niedostępny będzie także Alexander-Arnold. Pod ich nieobecność awaryjnie na mecz w Lidze Mistrzów powołany został David Jimenez z Kastylii.

Ponadto w kadrze meczowej zabrakło także Ferlanda Mendy’ego oraz Antonio Rudigera. Francuz jest nieobecny od kilku miesięcy, zaś reprezentant Niemiec doznał kontuzji podczas ostatnio wrześniowego zgrupowania drużyny narodowej.

Kadra Realu Madryt na mecz z Kajratem Ałmaty:

Bramkarze: Courtois, Łunin, Navarro

Obrońcy: Alaba, Asencio, Carreras, Garcia, Huijsen, Jimenez

Pomocnicy: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Guler, Ceballos

Napastnicy: Vinicius, Endrick, Mbappe, Rodrygo, Gonzalo, Brahim, Mastantuono