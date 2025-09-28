Real Madryt w tarapatach! Koszmarne wieści ws. Carvajala

Dani Carvajal w meczu z Atletico Madryt doznał kontuzji. Real Madryt poinformował, że obrońca zmaga się z urazem mięśnia płaszczkowatego. Jego przerwa w grze potrwa cztery tygodnie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dani Carvajal

Dani Carvajal wyłączony z gry na co najmniej cztery tygodnie

Real Madryt do momentu spotkania z Atletico Madryt miał na swoim koncie serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W sobotę (27 września) byli faworytem w derbowym starciu z odwiecznym rywalem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że drużyna Diego Simeone nie rozpoczęła najlepiej rozgrywek ligowych. Mimo to Królewscy wysoko przegrali, odnosząc pierwszą porażkę w sezonie (2:5).

Co więcej, podczas meczu kontuzji doznało dwóch zawodników: Dani Carvajal i Eder Militao. W przypadku Brazylijczyka skończyło się tylko na strachu. Środkowy obrońca potrzebuje jedynie dwóch/trzech dni, aby dojść do pełni sił. Badania nie wykazały żadnego urazu.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja Carvajala. Badania wykazały, że prawy obrońca doznał urazu mięśnia płaszczkowatego. Oznacza to, że będzie niedostępny przez okres czterech tygodni. Co za tym idzie, opuści pięć spotkań w tym starcie z Juventusem i Barceloną.

To nie koniec złych wiadomości dla kibiców Realu Madryt. Xabi Alonso przez najbliższy miesiąc nie będzie miał do dyspozycji żadnego nominalnego prawego obrońcy. Oprócz Carvajala kontuzjowany jest również Trent Alexander-Arnold. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że w roli bocznego obrońcy występować będzie ktoś z trójki Federico Valverde, Eduardo Camavinga bądź Raul Asencio.