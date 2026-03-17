Ancelotti pod wrażeniem gwiazdy Realu. Włoch dodał coś od siebie

08:06, 17. marca 2026
Luka Pawlik

Carlo Ancelotti powoli zaczyna myśleć o powołaniach pod kątem zbliżających się MŚ 2026. Włoch ostatnio zwrócił się z jasnym komentarzem w kierunku jednego z graczy Realu Madryt.

Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti to były trener Realu Madryt, odpowiadający dzisiaj za wyniki reprezentacji Brazylii. Włoch ostatnio obserwował natomiast starcie z udziałem Realu Madryt z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, w którym świetny występ zaliczył Fede Valverde. Doświadczony szkoleniowiec nie szczędził pochwał w kierunku zawodnika Los Blancos.

– Hat-trick Valverde mnie nie zaskoczył, ale naprawdę podobały mi się jego gole. Były niesamowite. Po meczu napisałem do niego SMS-a: »Szkoda, że ​​nie masz brazylijskiego paszportu« – powiedział Ancelotti cytowany przez ESPN.

Valverde to zawodnik, który w tej kampanii wystąpił łącznie w 40 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył też 12 asyst. 27-latek to także 71-krotny reprezentant Urugwaju, który zdobył osiem bramek i zaliczył dwa trafienia w drużynie narodowej.

Tymczasem już w najbliższy weekend arcyciekawie zapowiada się batalia derbowa z udziałem Realu Madryt i Atletico Madryt. Mecz w ramach 29. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. Pierwszy raz miał miejsce 8 stycznia, gdy Królewscy w turnieju Superpucharu Hiszpanii pokonali Los Rojiblancos (2:1). Ogólnie w siedmiu ostatnich starciach między drużynami Real i Atlético zaliczyły po dwa wygrane spotkania, a trzy potyczki zakończyły się remisem.

