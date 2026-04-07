PSG osłabione przed hitem. Luis Enrique odkrywa karty

PSG zmierzy się w środowy wieczór z Liverpoolem w spotkaniu w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem o nieobecności jednego z graczy kilka słów wyraził Luis Enrique.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

PSG ma ambitny plan na trwający sezon, aby wygrać po raz drugi z rzędu Ligę Mistrzów. W poprzedniej edycji gigant Ligue 1 okazał się w finale elitarnych rozgrywek lepszy od Inter Mediolan. Tymczasem w środę wieczorem ekipa Luisa Enrique podejdzie osłabiona do starcia z Liverpoolem.

– Bradley Barcola wciąż dochodzi do siebie i jutro nie zagra. Częściowo uczestniczył w poniedziałkowym treningu, a dzisiaj w pełni trenował z drużyną, ale nadal musi wrócić do szczytowej formy. Staramy się stworzyć odpowiednie warunki dla wszystkich zawodników i to od Barcoli zależy, czy jest gotowy – rzekł trener ekipy z Paryża cytowany przez „L’Equipe”.

Zobacz też: Mircea Lucescu zmarł w wieku 80 lat

Kluczowy piłkarz PSG doznał kontuzji kostki przy okazji rewanżowego starcia Ligi Mistrzów z Chelsea FC. Wówczas górą byli Paryżanie, którzy pokonali ekipę z Premier League różnicą trzech trafień (3:0).

23-letni zawodnik trafił do ekipy z Parc des Princes w sierpniu 2023 roku z Olympique Lyon. W tej kampanii Barcola wystąpił jak na razie łącznie w 38 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i sześć asyst. Ostatnio nie brakowało jednocześnie spekulacji, że piłkarz może niebawem zmienić pracodawcę. Barcola znajduje się między innymi na radarze Liverpoolu, mającego plan, aby latem wzmocnić się w ofensywie.