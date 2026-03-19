Bayern gotowy na Real? Kane mówi wprost

Bayern Monachium w kolejnej fazie Ligi Mistrzów zmierzy się z Realem Madryt. Tymczasem konkretnym przekazem przed tym dwumeczem podzielił się napastnik Bawarczyków – Harry Kane.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern kontra Real. Padły mocne słowa z Monachium

Bayern Monachium nie dał żadnych szans w 1/8 finału elitarnych rozgrywek Atalancie. Tym samym Bawarczycy awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, gdzie zagrają z Realem Madryt. Swoimi oczekiwaniami przed rywalizacją z gigantem La Liga podzielił się napastnik ekipy z Bundesligi.

– Następny przeciwnik jest bardzo trudny. Kiedy gra się z Realem Madryt w Lidze Mistrzów, zawsze trzeba spodziewać się trudnego meczu. Trzeba być gotowym do walki – przekonywał Harry Kane cytowany przez oficjalną stronę internetową Bayernu.

– Będziemy gotowi. Nie boimy się nikogo. Wiemy, że będzie trudno – zaznaczył Anglik.

– Musimy kontynuować naszą grę w tym samym duchu, dzięki pewności siebie, jaką zyskaliśmy w meczu z Atalantą i w tym sezonie – podsumował napastnik ekipy z Monachium.

Bayern aktualnie pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Niemiec, będąc liderem rozgrywek z 67 punktami na koncie. Z kolei już w sobotę Bawarczycy rozegrają ostatnie spotkanie przed reprezentacyjną przerwą, mierząc się u siebie z Unionem Berlin.

Z kolei do rywalizacji w europejskich pucharach Bayern wróci 7 kwietnia. Najpierw zmierzy się z Królewskimi na wyjeździe. Tydzień później Real zagra z Monachijczykami już na Allianz Arenie. Obie drużyny zagrają ze sobą po raz pierwszy od maja 2024 roku. Wówczas lepsza była ekipa z La Liga, wygrywając różnicą jednego trafienia (2:1).