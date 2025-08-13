Paris Saint-Germain i Tottenham zmierzą się w finale Superpucharu UEFA. Spotkanie odbędzie się na Bluenergy Stadium w Udine. Początek rywalizacji o godzinie 21:00. Sprawdź składy na mecz PSG - Tottenham.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG – Tottenham: oficjalne składy na mecz o Superpuchar UEFA

Paris Saint-Germain, czyli zwycięzca Ligi Mistrzów oraz Tottenham, czyli triumfator Ligi Europy zmierzą się w bezpośrednim meczu o Superpuchar UEFA. Spotkanie zostanie rozegrane we Włoszech na Bluenergy Stadium w Udine. Dla obu drużyn będzie to pierwsze oficjalne starcie w sezonie 2025/2026. Jednocześnie to pierwsza szansa na zdobycie trofeum w nowej kampanii.

W kadrze meczowej PSG zabrakło przede wszystkim Gianluigiego Donnarummy. Reprezentant Włoch został odsunięty od drużyny, a niebawem ma zmienić otoczenie. Ponadto brakuje również zawieszonego za czerwoną kartkę Joao Nevesa.

Luis Enrique w wyjściowym składzie postawił na debiutanta w bramce, czyli Lucasa Chevaliera. Przed nim wystąpią Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho i Nuno Mendes. W środku pola zobaczymy tercet Vitinha, Warren Zaire-Emery i Desire Doue. Z kolei w ataku zagra trio Bradley Barcola, Ousmane Dembele i Chwicza Kwaracchelia.

Zdecydowanie większe problemy kadrowe miał Thomas Frank, który od niedawna zasiada na ławce Tottenhamu. Duńczyk zdecydował się na następujące zestawienie. Między słupkami zagra Guglielmo Vicario, a w obronie Micky Van de Ven, Cristian Romero, Kevin Danso i Pedro Porro. W drugiej linii zagrają Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur i Joao Palhinha. W ataku zobaczymy Richarlisona, Djeda Spence i Mohameda Kudusa.

PSG – Tottenham: oficjalne składy na mecz

PSG: Chevalier – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Doue – Barcola, Dembele, Kwaracchelia

Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Bentancur, Palhinha, Sarr – Kudus, Spence, Richarlison