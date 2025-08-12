Donnarumma odejdzie z PSG. Wydał emocjonalne oświadczenie

Gianluigi Donnarumma w emocjonalnym wpisie w swoich mediach społecznościowych pożegnał się z kibicami PSG. Włoch został pomięty przy ustalaniu kadry na mecz Superpucharu Europy i może odejść z zespołu jeszcze tego lata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma żegna się z kibicami i piłkarzami PSG

PSG w minionym sezonie zachwyciło praktycznie całą Europę. Piłkarze z Paryża zaprezentowali się znakomicie w rozgrywkach piłkarskiej Ligi Mistrzów i finale tej edycji zmierzyli się z Interem Mediolan, który właściwie rozgromili w bardzo dobrym stylu. Spora zasługa w tym sukcesie jest Luisa Enrique, który bardzo dobrze poukładał zespół.

Teraz jednak zdecydował się on na bardzo poważną zmianę w swoim zespole. Wszystko za sprawą tego, że Gianluigi Donnarumma nie został powołany na mecz o Superpuchar Europy, a włodarze PSG sprowadzili do zespołu Lucasa Chevaliera za 40 milionów euro. To oznacza, że Włoch najpewniej odejdzie z klubu tego lata. Szczególnie, że w mediach społecznościowych bramkarz wydał emocjonalne oświadczenie, w którym w pewien sposób żegna się z kibicami oraz zespołem.

– Niestety, ktoś zdecydował, że nie mogę już być częścią drużyny i przyczyniać się do sukcesów zespołu. Jestem rozczarowany i zasmucony. Mam nadzieję, że będę miał okazję spojrzeć kibicom na Parc des Princes w oczy jeszcze raz i pożegnać się tak, jak powinno się to zrobić. Jeśli tak się nie stanie, chcę, abyście wiedzieli, że wasze wsparcie i uczucie znaczą dla mnie wszystko i nigdy o tym nie zapomnę – napisał w oświadczeniu Donnarumma.

– Do moich kolegów z drużyny – mojej drugiej rodziny – dziękuję za każdą walkę, każdy śmiech i każdą chwilę, którą dzieliliśmy. Zawsze będziecie moimi braćmi. Gra dla tego klubu i życie w tym mieście były ogromnym zaszczytem – dodał.

