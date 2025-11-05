PSG może stracić gwiazdę na wiele tygodni. Fatalna kontuzja

Paris Saint-Germain przeżył trudne chwile w meczu z Bayernem Monachium. Achraf Hakimi doznał poważnego urazu po brutalnym faulu Luisa Diaza, który został ukarany czerwoną kartką.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Hakimi ofiarą brutalnego faulu w meczu z Bayernem

Paris Saint-Germain przeżył dramat na Parc des Princes podczas meczu z Bayernem Monachium w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Achraf Hakimi musiał opuścić boisko w doliczonym czasie pierwszej połowy po ostrym wejściu Luisa Diaza. Kolumbijczyk wcześniej zdobył dwie bramki, ale jego brutalny faul zakończył się bezpośrednią czerwoną kartką.

W 47. minucie spotkania, gdy Bayern prowadził 2:0, Diaz wszedł wślizgiem od tyłu, próbując przejąć piłkę. Zamiast tego trafił w nogę byłego zawodnika Interu, powodując nienaturalne wygięcie stawu. Hakimi padł na murawę z wyraźnym grymasem bólu, a Luis Enrique natychmiast zarządził zmianę. W jego miejsce pojawił się młody Senny Mayulu.

Arbiter Maurizio Mariani z Włoch najpierw pokazał żółtą kartkę, ale po analizie VAR zmienił decyzję na czerwoną. Decyzja ta nie budziła wątpliwości, bo faul był wyjątkowo ostry, a skutki mogą okazać się poważne.

Według włoskich mediów uraz Hakimiego wygląda na groźny. Obrońca schodził z boiska ze łzami w oczach, co może oznaczać dłuższą przerwę w grze. PSG czeka teraz na wyniki badań, ale w klubie panuje niepokój. Jeśli diagnoza się potwierdzi, mistrzowie Francji mogą być zmuszeni do wzmocnień w styczniowym oknie transferowym.

Ostatecznie pojedynek zakończył się wygraną Bawarczyków 2:1. Zespół z Monachium jest liderem fazy ligowej Ligi Mistrzów z kompletem wygranych. Z kolei dla PSG była to pierwsza porażka w tej edycji prestiżowego turnieju.

Zobacz również: Lewandowski o wpływie kadry na formę w Barcelonie. Konkretne słowa kapitana