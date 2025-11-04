Lewandowski o wpływie kadry na formę w Barcelonie. Konkretne słowa kapitana

FC Barcelona w środę zmierzy się z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Tymczasem Robert Lewandowski przed meczem mówił o wpływie gry w reprezentacji Polski na jego formę w klubie.

fot,. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski szczerze o grze w kadrze

Robert Lewandowski miał pauzować przez pięć tygodni z powodu kontuzji. W każdym razie doszedł do zdrowia znacznie wcześniej. Kapitan reprezentacji Polski przed najbliższym spotkaniem Katalończyków wypowiedział się na temat wpływu gry w drużynie narodowej na swoją dyspozycję w klubie.

– W tym sezonie grałem naprawdę dużo. Występy w reprezentacji naprawdę mi pomogły. Plan, który realizowałem, był skrojony specjalnie dla mnie. Doświadczeni trenerzy doradzili mi, jakie ćwiczenia będą dla mnie najbardziej korzystne, i jestem bardzo zadowolony z rezultatów – przekonywał Lewandowski cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Czuję się świetnie i mam nadzieję, że będę mógł grać na najwyższym poziomie do końca sezonu. Nieważne, jak sezon się zaczyna. Ważne, jak się skończy – zaznaczył polski napastnik.

Lewandowski trafił do ekipy z La Liga w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium za 45 milionów euro. W tej kampanii reprezentant Polski wystąpił jak dotąd w 10 meczach, w których strzelił cztery gole. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Jednocześnie w porozumieniu Lewandowskiego z Barceloną wpisana jest opcja przedłużenia umowy o kolejne 12 miesięcy.

Lewandowski ogólnie w szeregach Katalończyków rozegrał już 157 spotkań, zdobywając w nich 105 bramek i notując 20 asyst.

