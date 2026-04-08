Paris Saint-Germain i Liverpool mierzyli się ze sobą w środowy wieczór w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Rywalizacja na Parc des Princes ułożyła się po myśli gospodarzy, którzy zwyciężyli rezultatem 2:0.

Na zdjęciu: Ryan Gravenberch oraz Warren Zaire-Emery

PSG lepsze od Liverpoolu w pierwszym meczu ćwierćfinałowym

W środowy wieczór zobaczyliśmy w akcji Paris Saint-Germain, które broni tytułu Ligi Mistrzów. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique mierzyli się przed własną publicznością z Liverpoolem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. W ubiegłym roku doszło do rywalizacji tych zespołów. Lepsi wówczas okazali się paryżanie. Teraz obecni mistrzowie Premier League będą chcieli zrewanżować się Francuzom.

Rywalizacja na Parc des Princes wyśmienicie rozpoczęła się dla gospodarzy. Paris Saint-Germain już w 11. minucie objęło prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Desire Doue.

Szybko pada pierwsza bramka w Paryżu! ⏰ Désiré Doué z pomocą rywala trafia do siatki! 🎯👏



Paryska maszyna całkowicie zdominowała Liveprool, który nie miał pomysłu jak poradzić sobie z rywalem. Mistrzowie Francji jednak nie zdołali przed przerwą podwyższyć prowadzenia i do szatni schodzili z jednobramkową zaliczką.

W drugiej odsłonie gra nie uległa zmianie. Paris Saint-Germain było dominującym zespołem. I w 65. minucie udało im się strzelić drugiego gola. Do siatki trafił Khvicha Kvaratskhelia, który z najbliżej odległości pokonał golkipera The Reds.

Khvicha Kvaratskhelia zatańczył z defensywą Liverpoolu! 🕺🤩 Kapitalna akcja piłkarza PSG! 🔝👑



W kolejnych minutach gospodarze byli jedynym aktorem na Parc des Princes. Tego dnia jednak Luis Enrique miał spore zastrzeżenia do swoich piłkarzy, którzy marnowali mnóstwo okazji bramkowych. Paryżanie jednak pojadą na Anfield Road z dwubramkową zaliczką, co sprawia, że są zdecydowanym faworytem, aby przypieczętować awans do półfinału Champions League.

Paris Saint-Germain będzie miało tydzień przerwy. W najbliższy weekend podopieczni Luisa Enrique będą odpoczywali. Liverpool natomiast zagra u siebie z Fulham.

Paris Saint-Germain – Liverpool 2:0

Doue (11′), Kvaratskhelia (65′)