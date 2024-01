Prezydent UEFA: Man City nie powinien grać w Lidze Mistrzów

Prezydent UEFA, Aleksander Ceferin uważa, że z powodu niejasności finansowych Manchester City nie powinien być dopuszczony do gry w Lidze Mistrzów. Słoweniec przypomniał, że jego organizacja chciała wyrzucić Anglików z europejskich pucharów. Klub wybronił się jednak przed trybunałem.

IMAGO / Ulrich Hufnagel Na zdjęciu: Aleksander Ceferin po finale LM

Manchester City może zostać ukarany za nieprawidłowości finansowe

Na klubie ciąży ponad 100 zarzutów

Śledztwo trwa, a proces ma odbyć się jeszcze w tym roku

UEFA nie chciała Manchesteru City w Lidze Mistrzów

Gdyby to zależało od prezydenta UEFA Aleksandra Ceferina, Manchester City nie występowałby w tych rozgrywkach. Europejska federacja piłkarska wykluczyła angielski klub z Ligi Mistrzów w 2020 roku, nakładając na niego 2-letnie zawieszenie za złamanie zasad Finansowego Fair Play. Manchester City wygrał jednak apelację w Trybunałe Arbitrażowym ds. Sportu w Lozannie, dzięki czemu przywrócono go do tych rozgrywek.

Nie oznacza to jednak problemów The Citizens. Prezes Premier League Richard Masters potwierdził bowiem, że przeciwko klubowi jest prowadzone śledztwo, a proces ruszy w tym roku. W mediach spekuluje się, że za złamanie licznych przepisów finansowych Manchester City mógłby zostać zdegradowany.

– To tylko pokazuje, że wtedy w 2020 roku mieliśmy w UEFA rację. Nie chcieliśmy, by Manchester City grał w Lidze Mistrzów i dlatego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję – wyjaśnił Ceferin.

– Jako prawnik procesowy z 25-letnim stażem wiem, że czasami wygrywa się sprawę, gdy jest się pewnym, że się ją przegra. A czasami przegrywa się, gdy jest się przekonanym co do swoich racji. Nie chcę komentować procesu przeciwko City, jaki rusza w Anglii. Nadal podtrzymuję jednak stanowisko naszego niezależnego organu UEFA. Chciałem przy tym podkreślić, że nie wpływałem w żaden sposób na tamtą decyzję – dodał prezydent.

