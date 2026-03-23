Pierwszy zespół z awansem do kolejnej edycji Ligi Mistrzów

FC Barcelona pokonała Rayo Vallecano 1:0 i według Sportu zapewniła sobie udział w Lidze Mistrzów 2026/27. Katalończycy jako pierwsi zagwarantowali sobie miejsce w kolejnej edycji rozgrywek.

Barcelona pewna miejsca w czołówce La Liga

FC Barcelona sięgnęła po kolejne trzy punkty po skromnym zwycięstwie nad Rayo Vallecano. Decydującego gola zdobył Ronald Araujo po rzucie rożnym, co pozwoliło drużynie utrzymać prowadzenie w tabeli.

Sytuacja w lidze ułożyła się korzystnie dla zespołu Hansiego Flicka także dzięki wynikom rywali. Betis przegrał z Athletic Club i powiększył stratę do Barcelony do poziomu, którego nie jest już w stanie odrobić. Różnica punktowa jest większa niż liczba punktów pozostałych do zdobycia.

To oznacza, że Barcelona zakończy sezon w czołowej czwórce i ma już pewny awans do Ligi Mistrzów 2026/27. Klub zapewnił sobie udział w tych rozgrywkach niezależnie od wyników w końcówce sezonu ligowego.

Dla Barcelony będzie to 37. występ w historii w tych rozgrywkach oraz 23. z rzędu. Drużyna nieprzerwanie gra w Lidze Mistrzów od sezonu 2004/05, co podkreśla jej stabilność na najwyższym poziomie.

Katalończycy pozostają także w grze w obecnej edycji turnieju. Awansowali do ćwierćfinału po wysokim zwycięstwie nad Newcastle i w kolejnej rundzie zmierzą się z Atletico Madryt. W przypadku awansu mogą trafić na zwycięzcę pary Arsenal – Sporting.

