Simeone z uznaniem o Barcelonie. „Najlepsza w Europie”

Barcelona i Atletico Madryt zmierzą się w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Diego Simeone z dużym uznaniem wypowiedział się o najbliższym rywalu. Uważa ofensywę Blaugrany za najlepszą w Europie.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone - trener Atletico Madryt

Barcelona wyeliminowała Newcastle United, a Atletico Madryt rozprawiło się z Tottenhamem. Teraz obie drużyny będą rywalizować o awans do półfinału Ligi Mistrzów. Dla Blaugrany to okazja, aby zrewanżować się za niedawne powodzenie w Pucharze Króla, gdzie dwumecz zwyciężyli Los Rojiblancos.

Do kolejnej części tej rywalizacji dojdzie 4 kwietnia, zaś rewanż odbędzie się tydzień później. Na papierze faworytem będzie Barcelona, która przewodzi w ligowych rozgrywkach i jest na dobrej drodze, by zdobyć mistrzostwo Hiszpanii. Atletico w La Lidze znajduje się daleko za jej plecami.

Diego Simeone nie ukrywa, że będzie to bardzo wymagający sprawdzian dla jego piłkarzy. Z wielkim uznaniem wypowiada się o Barcelonie i uważa, że jej ofensywa jest najmocniejsza w całej Europie.

– Chcemy rywalizować z Barceloną. Już mówiłem, że dla mnie to najlepsza drużyna w Europie, jeśli chodzi o ofensywę. Rywalizowanie z nią to wielkie wyzwanie. Będziemy musieli wejść na najwyższy możliwy poziom. (…) Wszyscy w klubie ciężko pracują, aby być w tym miejscu. Wierzę, że zajdziemy jak najdalej w Lidze Mistrzów – przekazał Simeone po awansie do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Oczywiście słowa Simeone mogą mieć potwierdzenie w statystykach. We wszystkich rozgrywkach zdobyła aż 124 bramki, rozgrywając 45 meczów.