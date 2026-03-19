Barcelona zdecydowała się go pozbyć. Flick nie widzi go w drużynie

10:07, 19. marca 2026
Jakub Fudali

Hansi Flick nie chce, aby Ronald Araujo pozostał w Barcelonie na kolejny sezon. Szkoleniowiec uważa, że potrzeba mu nowej jakości w defensywie i dlatego Urugwajczyk ma zostać sprzedany, o czym donosi "El Nacional".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick stracił do niego zaufanie, Araujo ma odejść latem

Barcelona w tym sezonie radzi sobie generalnie dobrze, ale z pewnością nie jest w idealnej formie, choć z drugiej strony trudno narzekać, skoro pokonała chociażby Newcastle aż 7:2. Niemniej właśnie defensywa jest największą bolączką klubu ze stolicy Katalonii i nad tym faktem mocno pochylić chce się Hansi Flick w letnim okienku transferowym.

Szkoleniowiec Dumy Katalonii ma świadomość, że obecna linia obrony wymaga wzmocnień i dlatego klub latem będzie szukał wzmocnienia. W tym kontekście od jakiegoś czasu pada wiele nazwisk, niemniej ewentualne przyjście związane jest z odejściem. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona po sezonie będzie chciała pozbyć się Ronalda Araujo. Wszystko przez fakt, że Hansi Flick stracił zaufanie co do jego przydatności w swoim systemie gry i nie widzi dla niego miejsca w kadrze na kolejny sezon.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Sprzedaż Araujo pozwolić może na sprowadzenie innego defensora, który bardziej będzie przekonywał szkoleniowca Barcelony i pozwoli podnieść jakość kadry. W tym sezonie 27-letni Urugwajczyk rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył trzy gole. Łącznie dla Blaugrany wystąpił w 204 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia Ronalda Araujo na 20 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2031 roku.

Zobacz także: Barcelona przygotowuje 100 milionów euro i wielką wymianę za gwiazdora