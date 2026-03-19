Barcelona zdecydowała się go pozbyć. Flick nie widzi go w drużynie

Hansi Flick nie chce, aby Ronald Araujo pozostał w Barcelonie na kolejny sezon. Szkoleniowiec uważa, że potrzeba mu nowej jakości w defensywie i dlatego Urugwajczyk ma zostać sprzedany, o czym donosi "El Nacional".

Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick stracił do niego zaufanie, Araujo ma odejść latem

Barcelona w tym sezonie radzi sobie generalnie dobrze, ale z pewnością nie jest w idealnej formie, choć z drugiej strony trudno narzekać, skoro pokonała chociażby Newcastle aż 7:2. Niemniej właśnie defensywa jest największą bolączką klubu ze stolicy Katalonii i nad tym faktem mocno pochylić chce się Hansi Flick w letnim okienku transferowym.

Szkoleniowiec Dumy Katalonii ma świadomość, że obecna linia obrony wymaga wzmocnień i dlatego klub latem będzie szukał wzmocnienia. W tym kontekście od jakiegoś czasu pada wiele nazwisk, niemniej ewentualne przyjście związane jest z odejściem. Według informacji przekazanych przez serwis „El Nacional”, Barcelona po sezonie będzie chciała pozbyć się Ronalda Araujo. Wszystko przez fakt, że Hansi Flick stracił zaufanie co do jego przydatności w swoim systemie gry i nie widzi dla niego miejsca w kadrze na kolejny sezon.

Sprzedaż Araujo pozwolić może na sprowadzenie innego defensora, który bardziej będzie przekonywał szkoleniowca Barcelony i pozwoli podnieść jakość kadry. W tym sezonie 27-letni Urugwajczyk rozegrał w sumie 29 spotkań, w których zdobył trzy gole. Łącznie dla Blaugrany wystąpił w 204 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia Ronalda Araujo na 20 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2031 roku.

Zobacz także: Barcelona przygotowuje 100 milionów euro i wielką wymianę za gwiazdora