Polska dostała sygnał alarmowy. W rankingu UEFA robi się gorąco

08:26, 16. października 2026 10:16, 16. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Piotr Klimek (X)

Ranking UEFA przyniósł kolejne zmiany po meczach drugiej kolejki europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wygrała, a porażka Lecha Poznań nie przeszkodziła Polsce utrzymać jedenastej lokaty.

Adrian Siemieniec
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Polska trzyma się czołówki w rankingu UEFA

Ranking UEFA pozostaje ważnym wyznacznikiem przyszłych korzyści dla polskich klubów. Stawką jest między innymi liczba miejsc w europejskich rozgrywkach i etap, od którego poszczególne zespoły rozpoczną kwalifikacje. Polska ma obecnie 45,525 punktu i zajmuje jedenaste miejsce. Plasuje się tuż za Grecją, która zgromadziła 45,812 punktu.

Tymczasem w drugiej kolejce Ligi Europy powodów do optymizmu dostarczyła Jagiellonia Białystok. Żółto-czerwoni pokonali Ararat-Armenia, zapisując na swoim koncie pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. Inaczej zakończył się natomiast występ Lecha Poznań, który na własnym stadionie przegrał z Bayerem Leverkusen. Polska nie wykorzystała zatem w pełni szansy na powiększenie dorobku, daje do zrozumienia Piotr Klimek na platformie X.

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Polska wyprzedza w zestawieniu Czechy, które mają 45,325 punktu. Różnica wynosi jednak zaledwie 0,200 punktu. W związku z tym układ tabeli może szybko się zmienić. Wyżej plasuje się Grecja, a tuż za Czechami znajdują się Norwegia (39,412) i Dania (39,306). Jednocześnie oba kraje liczą na zmniejszenie dystansu do rywali.

Lech nie pomógł

Utrzymanie wysokiej pozycji w rankingu UEFA pozostaje tym samym ważnym celem dla polskiej piłki. Wyniki Lecha i Jagiellonii wpływają nie tylko na ich sytuację w Europie, ale również na dorobek całej ligi. Przy tak niewielkiej przewadze nad Czechami każdy punkt zdobyty w kolejnych spotkaniach może okazać się niezwykle istotny.

Ranking UEFA – czołówka i najważniejsi rywale Polski

  1. Anglia – 105,130 (5 LM, 2 LE, 2 LK)
  2. Włochy – 89,446 (4 LM, 2 LE, 1 LK)
  3. Hiszpania – 84,743 (5 LM, 2 LE, 1 LK)
  4. Niemcy – 82,830 (4 LM, 2 LE, 1 LK)
  5. Francja – 70,296 (4 LM, 2 LE, 1 LK)
  6. Portugalia – 66,550 (2 LM, 2 LE, 1 LK)
  7. Belgia – 60,850 (1 LM, 3 LE, 1 LK)
  8. Holandia – 53,729 (2 LM, 2 LE, 2 LK)
  9. Turcja – 51,075 (2 LM, 1 LE, 1 LK)
  10. Grecja – 45,812 (1 LM, 2 LE, 1 LK)
  11. Polska – 45,525 (0 LM, 2 LE, 0 LK)
  12. Czechy – 45,325 (1 LM, 2 LE, 1 LK)
  13. Norwegia – 39,412 (2 LM, 1 LE, 1 LK)
  14. Dania – 39,306 (0 LM, 0 LE, 4 LK)

LM – Liga Mistrzów, LE – Liga Europy, LK – Liga Konferencji

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