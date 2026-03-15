Mbappe wróci na hitowy mecz? Arbeloa wierzy, że to możliwe

Kylian Mbappe wciąż pozostaje poza grą. Alvaro Arbeloa nie wyklucza, że gwiazda Realu Madryt wróci na boisko już w rywalizacji z Manchesterem City.

Real Madryt już we wtorek rozegra na wyjeździe rewanżowy mecz z Manchesterem City w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przewaga Królewskich jest znacząca, bowiem na Santiago Bernabeu wygrali aż 3-0. Oczywiście piłkarze angielskiego giganta wierzą, że są w stanie odwrócić losy rywalizacji, odrobić straty i ostatecznie awansować do ćwierćfinału, ale będzie o to bardzo ciężko.

Alvaro Arbeloa wierzy, że w rewanżu jego drużynie pomoże Kylian Mbappe, który ostatnio był niedostępny. Z powodu kontuzji kolana opuścił pięć meczów Realu, ale występ przeciwko Manchesterowi City jest możliwy. Trener Królewskich potwierdza, że decyzja dopiero zapadnie.

– Jutro będziemy trenować w Valdebebas. Sprawdzimy Kyliana Mbappe, porozmawiam z nim, zobaczymy, jak się czuje i co o tym myśli. Ja liczę na to, że będzie dostępny i że będzie mógł nam pomóc z Manchesterem City. Byłaby to bardzo dobra wiadomość – poinformował Arbeloa.

Choć Real ma za sobą dwa świetne mecze, obecność Mbappe na boisku to bardzo duża wartość. Jest w tym sezonie bezsprzecznie najskuteczniejszym piłkarzem hiszpańskiego giganta. Francuz pauzował z powodu kontuzji, która doskwiera mu już od grudnia. Liczy się dla niego przede wszystkim występ na tegorocznym mundialu, dlatego przerwa od gry trwała tak długo.