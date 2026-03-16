Kylian Mbappe w weekend trenował wspólnie z drużyną i jest brany pod uwagę w kontekście meczu z Manchesterem City. Francuz ma pomóc Realowi Madryt w walce o awans.

Mbappe już w treningu. Może wystąpić z Manchesterem City

Kylian Mbappe pauzował w ostatnich meczach z powodu kontuzji kolana. Ten problem doskwierał mu już od grudnia, natomiast Real Madryt mógł dalej liczyć na jego pomoc. Wreszcie uznano, że to zbyt duże ryzyko i uraz może się pogłębić, dlatego Francuz miał kilka tygodni przerwy od gry. Po raz ostatni wystąpił w1 lutego, kiedy to Królewscy przegrali w lidze z Osasuną.

Ostatnie dwa mecze w wykonaniu Realu były bardzo dobre – najpierw rozbili Manchester City w Lidze Mistrzów 3-0, a w weekend ograli Elche aż 4-1. Odpowiedzialność za zdobywanie goli pod nieobecność Mbappe spadła na większą grupę zawodników, z czym ewidentnie sobie poradzili. Alvaro Arbeloa nie może natomiast doczekać się powrotu gwiazdora.

Wygląda na to, że Mbappe będzie dostępny już na rewanżowy mecz z Manchesterem City. W niedzielę normalnie trenował z drużyną i nie wykazywał jakichkolwiek problemów. Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, będzie w kadrze na wtorkowe starcie w Lidze Mistrzów.

Ewentualny występ zależy od tego, jak będzie się czuł. Decyzja dotycząca jego roli w tej rywalizacji zostanie podjęta wspólnie z Arbeloą, który nie chce na niego naciskać. Mbappe oczywiście zamierza pomóc drużynie, ale kluczowy jest dla niego nadchodzący mundial.