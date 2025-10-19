Marciniak wraca do Ligi Mistrzów. Dostał jedno z ciekawszych spotkań

15:34, 19. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Szymon Marciniak poprowadzi drugi mecz w tym sezonie Ligi Mistrzów. UEFA wyznaczyła polskiego arbitra do spotkania Newcastle - Benfica. Wcześniej był rozjemcą starcia Borussia - Athletic.

Szymon Marciniak
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak sędzia meczu Newcastle – Benfica

Szymon Marciniak to nie tylko najlepszy sędzia w Polsce, ale również jeden z najlepszych na świecie. Na swoim koncie ma wiele sukcesów jak finał Ligi Mistrzów, Mistrzostw Świata czy Superpucharu UEFA. Na dodatek jest jednym z trzech polskich arbitrów, którzy mogą prowadzić mecze najważniejszych rozgrywek europejskich pucharów. Poza nim są to Damian Sylwestrzak i Paweł Raczkowski.

We wtorek (21 października) rozpocznie się 3. kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. UEFA udostępniła rozpiskę, która informuje o obsadzie sędziowskiej na wszystkie spotkania. Szymon Marciniak został przydzielony do jednego z ciekawszych spotkań tego dnia. 44-latek będzie rozjemcą starcia Newcastle UnitedBenfica. W pracy na St. James Park pomagać mu będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Dodatkowo jako czwarty arbiter, czyli sędzi techniczny wyznaczony został Paweł Raczkowski.

Dla Marciniaka będzie to drugie spotkanie w trwającej edycji Ligi Mistrzów. Poprzednio pracował przy spotkaniu Borussia Dortmund – Athletic Bilbao. Tamto spotkanie zakończyło się zwycięstwem niemieckiego klubu (4:1), a arbiter z Ekstraklasy pokazał trzy żółte kartki.

Łącznie w sezonie 2025/2026 Szymon Marciniak ma na swoim koncie 12 spotkań. Pokazał w nich aż 36 żółtych oraz jedną czerwoną kartkę. Dodatkowo trzykrotnie decydował się wskazać na jedenasty metr od bramki w polu karnym.

