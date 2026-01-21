Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Bodo/Glimt - Manchester City

Manchester City wynagrodzi fanom wpadkę

Dwa gole w dwie minuty, czerwona kartka i zaskakująca przegrana – Manchester City nie będzie miło wspominał wyjazdu do Norwegii. Obywateli na Aspmyra Stadion wspierało 374 kibiców, którzy z perspektywy trybun oglądali fatalną postawę podopiecznych Pepa Guardioli.

The Citizens postanowili wynagrodzić swoim sympatykom niezbyt nieprzyjemne wrażenia z pojedynku z Bodo/Glimt. Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri i Erling Haaland pokryli koszt ich biletów. Czwórka kapitanów opublikowała oświadczenie skierowane do fanów:

– Nasi kibice są dla nas wszystkim. Wiemy, jakie poświęcenie ponoszą nasi fani, podróżując po całym świecie, aby wspierać nas podczas meczów u siebie i na wyjeździe, i nigdy nie będziemy tego traktować jako coś oczywistego. Są najlepszymi kibicami na świecie. Zdajemy sobie również sprawę, że dla kibiców, którzy wspierali nas w mroźnym zimnie podczas tego trudnego dla nas wieczoru na boisku, była to długa podróż. Pokrycie kosztów biletów dla kibiców, którzy przyjechali do Bodo, to najmniej, co możemy zrobić. Jesteśmy gotowi do walki w sobotę w meczu z Wolves, a następnie ponownie w następną środę.