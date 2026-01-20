Koszmar Manchesteru City. Dwa gole w dwie minuty! [WIDEO]

19:28, 20. stycznia 2026 20:37, 20. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Manchester City nie tak wyobrażał sobie pierwszą połowę rywalizacji na Aspmyra Stadion. Bodo/Glimt strzeliło Obywatelom dwa gole w dwie minuty.

Bodo/Glimt - Manchester City
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Bodo/Glimt - Manchester City

Manchester City zdominowany przez Bodo/Glimt

Do spotkania 7. kolejki Ligi Mistrzów Manchester City przystępował jako zdecydowany faworyt. Nawet mimo porażki z lokalnym rywalem w hitowym starciu Premier League. Jednak Bodo/Glimt absolutnie nie zamierzało ułatwiać zadania angielskiemu gigantowi.

Chociaż gospodarze pojedynku na Aspmyra Stadion ostatni mecz o stawkę rozegrali 10 grudnia, to nie sposób było tego po nich poznać. To Obywatele byli zdecydowanie bardziej nerwowi. W 22. minucie Max Alleyne przegrał kluczowe starcie w środku pola i piłkę przejął Ole Blomberg, który – chociaż poślizgnął się w polu karnym – zdołał dograć do Kaspera Hogha. Napastnik strzałem z ostrego kąta pokonał Gianluigiego Donnarummę.

Dwie minuty później Hogh miał na koncie dwa gole, a Blomberg dwie asysty. Znowu koszmarny błąd popełnił Alleyne, który w prostej sytuacji nie opanował futbolówki. Tym razem Donnarumma nie miał większych szans na skuteczną interwencję.

Po zmianie stron Bodo nadal atakowało. W 52. minucie Hakon Evjen znalazł drogę do siatki, ale po analizie VAR to trafienie zostało anulowane. Po sześciu minutach ekipa Kjetila Knutsena dopięła swego zdobyła trzecią bramkę, a na listę strzelców wpisał się Jens Hauge.

Manchester odpowiedział w 60. minucie za sprawą uderzenia z dystansu w wykonaniu Rayana Cherkiego. Jednak już po chwili zapędy Obywateli ostudził… Rodri, który w ekspresowym tempie otrzymał dwie żółte kartki i musiał opuścić boisko. Gospodarze zdołali utrzymać korzystny wynik i pokonali The Citizens 3:1.

Bodo/Glimt – Manchester City 3:1 (2:0)

Hogh 22′, 24′, Hauge 58′ – Cherki 60′

