Real Madryt w jednym z wtorkowych hitów Ligi Mistrzów zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem. Tymczasem przed tym spotkaniem swoimi przemyśleniami podzielił się Xabi Alonso.

Trener Realu Madryt przed spotkaniem z Liverpoolem

Real Madryt w ostatnim czasie jest zdecydowanie na fali wznoszącej. W środku tygodnia Królewscy rozegrają spotkanie w ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej rozgrywek. O starciu z Liverpoolem i nie tylko wypowiedział się szkoleniowiec Los Blancos.

– Zawsze miło jest wrócić do miejsca, w którym ktoś cię tak kochał. To wiele znaczy. To nie było tylko przelotne doświadczenie. Spędziłem w tym klubie pięć lat i wiele się nauczyłem. Nie tylko o grze, ale także o myśleniu. To pomogło mi dotrzeć tu, gdzie jestem dzisiaj. Kiedy kochasz piłkę nożną, cieszysz się, że możesz grać w takiej drużynie – mówił Xabi Alonso cytowany przez Markę.

Hiszpański trener wypowiedział się również na temat atmosfery na stadionie The Reds.

– Wielu zawodników tego doświadczyło. Ostatnio w najgorszym momencie, a nie tak dawno w najlepszym. Są chwile w grze, kiedy wydaje się, że są siłą, z którą trzeba się liczyć. To jednak bardzo doświadczeni piłkarze, którzy wiedzą, jak reagować pod presją. Zawodnicy muszą grać. Ja nie mogę tego robić, siedząc na ławce rezerwowych – dodał szkoleniowiec Realu.

Wtorkowa potyczka na Anfield Road rozpocznie się o godzinie 21:00. Obie drużyny miały okazję rywalizować ze sobą także w minionym roku na stadionie Liverpoolu. Wówczas gospodarze wygrali różnicą dwóch goli (2:0).

