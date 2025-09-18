Kane, Mbappe, Rashford czy Vlahović z dubletami
Liga Mistrzów w trakcie trwającego sezonu zapowiada się nie tylko ciekawe ze względu na walkę o prestiżowe w finale, który odbędzie się w Budapeszcie na słynnej Puskas Arenie. Interesująco zapowiada się również wyścig po koronę króla strzelców rozgrywek. W poprzedniej kampanii ostatecznie najlepszy był Serhou Guirassy, ale nieźli pod względem zdobytych bramek byli też: Raphinha, Robert Lewandowski oraz Harry Kane.
Angielski napastnik już w pierwszej kolejce udowodnił, że ma apetyt na to, aby zostać najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek. Kane zdobył dwie bramki w starciu z Chelsea. Reprezentant Anglii nie był jednak jedynym, który może pochwalić się dubletem po pierwszej serii gier fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Po dwa trafienia mają też: Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Marcos Llorente, Jonathan Burkhardt, Trincao, Dusan Vlahović, Marcus Rashford czy Youssupha Mbodji.
Wyścig po koronę zaczął się na dobre
W czwartkowym starciu z udziałem FC Barcelony i Newcastle United od pierwszej minuty zagrał kapitan reprezentacji Polski. Lewandowski nie dał rady jednak wpisać się na listę strzelców. W wygranym przez Katalończyków spotkaniu gole strzelał tylko Marcus Rashford.
|Miejsce
|Zawodnik
|Klub
|Liczba goli
|1.
|Jonathan Burkhardt
|Eintracht Frankfurt
|2
|2.
|Dusan Vlahović
|Juventus
|2
|3.
|Youssoupha Mbodji
|Slavia Praga
|2
|4.
|Marcus Thuram
|Inter Mediolan
|2
|5.
|Harry Kane
|Bayern Monachium
|2
|6.
|Marcos Llorente
|Atletico Madryt
|2
|7.
|Kylian Mbappe
|Real Madryt
|2
|8.
|Marcus Rashford
|FC Barcelona
|2
|9.
|Trincao
|Sporting
|2
*Stan na 18.09.2025, godz. 23:00
Kto zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026?
- Haaland
- Kane
- Lewandowski
- Mbappe
- Vlahović
- Ktoś inny