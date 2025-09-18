Tak wygląda klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów. Oto aktualna sytuacja

23:00, 18. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Liga Mistrzów już w pierwszej kolejce dostarczyła wielu emocji. Sprawdź aktualną klasyfikację strzelców i dowiedz się, kto jest na razie najlepszy pod względem zdobytych bramek .

Piłka Ligi Mistrzów
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłka Ligi Mistrzów

Kane, Mbappe, Rashford czy Vlahović z dubletami

Liga Mistrzów w trakcie trwającego sezonu zapowiada się nie tylko ciekawe ze względu na walkę o prestiżowe w finale, który odbędzie się w Budapeszcie na słynnej Puskas Arenie. Interesująco zapowiada się również wyścig po koronę króla strzelców rozgrywek. W poprzedniej kampanii ostatecznie najlepszy był Serhou Guirassy, ale nieźli pod względem zdobytych bramek byli też: Raphinha, Robert Lewandowski oraz Harry Kane.

Angielski napastnik już w pierwszej kolejce udowodnił, że ma apetyt na to, aby zostać najskuteczniejszym zawodnikiem rozgrywek. Kane zdobył dwie bramki w starciu z Chelsea. Reprezentant Anglii nie był jednak jedynym, który może pochwalić się dubletem po pierwszej serii gier fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Po dwa trafienia mają też: Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Marcos Llorente, Jonathan Burkhardt, Trincao, Dusan Vlahović, Marcus Rashford czy Youssupha Mbodji.

POLECAMY TAKŻE

Erling Haaland
Haaland znów decydujący. Dominacja Manchesteru City w Lidze Mistrzów
Wojciech Szczęsny
Szczęsny o swojej roli w Barcelonie. „Z dumą wykonuję tę pracę”
Robert Lewandowski
Lewandowski w gronie najlepszych. Ile ma goli w Lidze Mistrzów?

Wyścig po koronę zaczął się na dobre

W czwartkowym starciu z udziałem FC Barcelony i Newcastle United od pierwszej minuty zagrał kapitan reprezentacji Polski. Lewandowski nie dał rady jednak wpisać się na listę strzelców. W wygranym przez Katalończyków spotkaniu gole strzelał tylko Marcus Rashford.

MiejsceZawodnikKlubLiczba goli
1.Jonathan BurkhardtEintracht Frankfurt2
2.Dusan VlahovićJuventus2
3.Youssoupha MbodjiSlavia Praga2
4.Marcus ThuramInter Mediolan2
5.Harry KaneBayern Monachium2
6.Marcos LlorenteAtletico Madryt2
7.Kylian MbappeReal Madryt2
8.Marcus RashfordFC Barcelona2
9.TrincaoSporting2

*Stan na 18.09.2025, godz. 23:00

Czytaj więcej: Wymiana ciosów w meczu Juventus – Borussia. Osiem goli w Turynie [WIDEO]

Kto zostanie królem strzelców Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026?

Haaland 0%
Kane 0%
Lewandowski 0%
Mbappe 0%
Vlahović 0%
Ktoś inny 0%
0 Głosy
Oddaj swój głos:
  • Haaland
  • Kane
  • Lewandowski
  • Mbappe
  • Vlahović
  • Ktoś inny