Juventus w niezwykłych okolicznościach zremisował wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. Mimo że do 90 minuty przegrywał dwoma golami, to zdołał finalnie zremisować.

Juventus - Borussia Dortmund
Sześć goli na Allianz Stadium. Borussia lepsza od Juventusu

Juventus w jednym z najciekawiej zapowiadających się wtorkowych meczów pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów mierzył się z Borussią Dortmund. Trudno było wskazać faworyta, ale jasne było, że obie drużyny mają ambicje, by od pierwszego występu obrać kurs na miejsce w TOP 8 na koniec fazy ligowej rozgrywek.

W pierwszej odsłonie rywalizacji żadnej z ekip nie udało się skierować piłki do siatki. Ogólnie pierwsza połowa w wykonaniu obu drużyn była do zapomnienia, więc kibice zgromadzeni na trybunach Allianz Stadium mogli tylko liczyć, że po przerwie spotkanie nabierze tempa i emocji.

Druga część gry zaczęła się znacznie ciekawiej. Już w 52. minucie na listę strzelców wpisał się Karim Adeyemi, oddając mocne uderzenie sprzed pola karnego. Goście objęli prowadzenie. Jednak już 11 minut później Juventus wyrównał. W roli głównej wystąpił Kenan Yıldız, który popisał się kapitalnym strzałem w stylu Alessandro Del Piero.

Ekipa z Turynu nie zdążyła jeszcze nacieszyć się bramką, gdy w 65. minucie przedstawiciel Bundesligi ponownie wyszedł na prowadzenie. Tym razem gola strzelił Felix Nmecha i gospodarze znów musieli gonić wynik. Odpowiedź Juventusu była jednak błyskawiczna, bo w 67. minucie Dusan Vlahović. Serb wykorzystał podanie od Kenana Yıldıza i zdobył bramkę na 2:2.

Borussia po raz trzeci objęła prowadzenie kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry. Gola na 3:2 strzelił Yan Couto, skutecznie wykańczając podanie od Marcela Sabitzera. Po tym trafieniu Juventus nie zdołał już odrobić strat, choć w 80. minucie był bliski wyrównania. Świetną interwencją popisał się jednak Gregor Kobel. Z kolei tuż przed końcem rezultat rywalizacji podwyższył z rzutu karnego Rami Bensebajni.

Gdy wydawało się, że w doliczonym czasie gospodarze już nic nie wskórają, to miała miejsce powtórka z Derby d’Italia. Juventus strzelił dwa gole i wyrównał stan rywalizacji. Najpierw trzecią bramkę dla turyńczyków zdobył Vlahović, a gola na 4:4 strzelił Lloyd Kelly. Jednocześnie po kapitalnym widowisku spotkanie zakończyło się podziałem punktów.

Juventus – Borussia Dortmund 4:4 (0:0)
0:1 Karim Adeyemi 52′
1:1 Kenan Yildiz 63′
1:2 Felix Nmecha 65′
2:2 Dusan Vlahović 67′
2:3 Yan Couto 74′
2:4 Rami Bensebajni 86′ (k.)
3:4 Dusan Vlahović 90+4′
4:4 Lloyd Kelly 90+6′

