Kiedy rewanżowe mecze Ligi Mistrzów? Rewanże 1/4 finału

Za nami pierwsze ćwierćfinałowe spotkania w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Poznaliśmy komplet wyników. Natomiast już w następny wtorek (14 kwietnia) i w środę (15 kwietnia) odbędą się rewanżowe mecze.

Liga Mistrzów: Kiedy rewanżowe mecze 1/4 finału

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów dostarczyły kibicom wielu emocji, zwrotów akcji i bramek na najwyższym poziomie. W kilku parach rywalizacja pozostaje całkowicie otwarta, a minimalne różnice w wynikach sprawiają, że wszystko może się jeszcze odwrócić. Nie zabrakło też niespodzianek, które tylko podgrzewają atmosferę przed decydującymi starciami.

Przed zespołami kluczowe 90 minut (a być może i więcej), które zdecydują o awansie do półfinału najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Europie. Drużyny będą musiały połączyć skuteczność w ataku z koncentracją w defensywie, bo nawet najmniejszy błąd może kosztować odpadnięcie z turnieju. Trenerzy z pewnością przygotują różne warianty taktyczne, licząc na przechylenie szali zwycięstwa na swoją stronę.

Rewanżowe spotkania zaplanowano na wtorek (14 kwietnia) i środę (15 kwietnia). To właśnie wtedy poznamy komplet półfinalistów, a kibice mogą spodziewać się kolejnych wielkich emocji i niezapomnianych momentów na europejskich stadionach.

Wtorek (14 kwietnia):

Atletico Madryt – FC Barcelona (2:0 w pierwszym meczu)

Liverpool – Paris Saint-Germain (0:2 w pierwszym meczu)

Środa (15 kwietnia):

Arsenal – Sporting Lizbona (1:0 w pierwszym meczu)

Bayern Monachium – Real Madryt (2:1 w pierwszym meczu)