Barcelona bardzo liczy na jego transfer. Nawet 70 milionów euro

Barcelona chce, aby Marc Cucurella dołączył do klubu tego lata. Duma Katalonii wie jednak, że musiałaby zapłacić za lewego obrońcę nawet 70 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazała "Marca".

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Cucurella głównym celem Barcelony w defensywie

Barcelona ma za sobą naprawdę dobry sezon. Duma Katalonii sięgnęła w nim nie tylko po mistrzostwo kraju, ale i zdobyła Superpuchar Hiszpanii. Nieco gorzej było w rozgrywkach Pucharu Króla oraz Ligi Mistrzów, ale i tak kibice tego zespołu mogą być zadowoleni z postawi swoich ulubieńców. Wszyscy liczą jednak na to, że w nowych rozgrywkach nie tylko uda się nawiązać do tych sukcesów, ale i je przebić.

Dlatego też Barcelona planuje prawdziwą ofensywę transferową latem. Wiadomo, że nowym piłkarzem już oficjalnie został Anthony Gordon, a kolejne ruchy są kwestią czasu. Według informacji przekazanych przez hiszpańską „Marcę”, klub wytypował Marca Cucurellę jako swojego głównego kandydata na nowego lewego obrońcę. Wiadomo jednak, że jego pozyskanie nie będzie łatwe, bowiem ma on kosztować nawet 70 milionów euro.

Marc Cucurella zakończonej kampanii rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 50 milionów euro. 27-letni piłkarz Chelsea na koncie ma kilkadziesiąt spotkań w młodzieżowych zespołach Barcelony.

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