Mourinho naciska na Real Madryt! Chce aktywować klauzulę gwiazdora

Jose Mourinho naciska na władze Realu Madryt, aby te szybko aktywowały klauzulę wykupu Nico Paza w wysokości 9 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał Nicolo Schira.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce, aby Real aktywował wykup Nico Paza

Real Madryt liczy na nowe otwarcie. W zakończonym sezonie zespół Królewskich spisywał się zdecydowanie poniżej oczekiwań i nikt nie ma wątpliwości, że drugi raz coś takiego nie może się już powtórzyć. Dlatego też nowym szkoleniowcem zespołu zostanie Jose Mourinho, który choć oficjalnie pracę zacznie dopiero po wyborach prezydenckich w klubie, już naciska na zarząd ws. transferów.

Według informacji, które przekazał Nicolo Schira, Jose Mourinho chce, aby Real Madryt aktywował jak najszybciej klauzulę wykupu Nico Paza z zespołu Como 1907. Ofensywny pomocnik to gwiazda minionego sezonu włoskiej Serie A, a w przeszłości związany był z klubem ze stolicy Hiszpanii. Dlatego też Los Blancos mają możliwość jego sprowadzenia za absurdalnie niską sumę 9 milionów euro.

Nico Paz w zakończonym sezonie rozegrał w sumie 40 spotkań, w których zdobył 13 goli oraz zanotował osiem asyst. Jego Como awansowało – w dużej mierze dzięki jego doskonałej grze – do Ligi Mistrzów. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie reprezentanta Argentyny na 80 milionów euro. 21-latek dotychczas rozegrał osiem spotkań w barwach narodowych swojego kraju.

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