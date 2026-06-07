Barcelona nie odda gwiazdy. Wszystkie oferty odrzucone

Barcelona w letnim okienku transferowym nie zamierza pozbywać się zawodnika, który może liczyć na zainteresowanie europejskich gigantów. Luis Fernando Rojo przekonuje, że Dani Olmo będzie kontynuował karierę na Camp Nou.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zatrzyma Daniego Olmo

Dani Olmo to wychowanek Dumy Katalonii. Reprezentant Hiszpanii opuścił swój macierzysty klub jeszcze jako nastolatek, a po dziesięciu latach wrócił do ojczyzny. Barcelona sprowadziła go z RB Lipsk za nieco ponad 60 milionów euro. Od tej pory pomocnik rozegrał 88 meczów, w których strzelił 20 goli i zanotował 17 asyst.

Chociaż kontrakt 28-latka obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, to pojawiły się pogłoski o jego możliwym odejściu. W pewnym momencie wydawało się, że Olmo faktycznie opuści Camp Nou i uczyni to już po zaledwie dwóch sezonach spędzonych w klubie, w którym występował jako junior.

Jednak wszystko wskazuje na to, że dwukrotny mistrz La Liga nie ma zamiaru zmienić klubowych barw. Luis Fernando Rojo przekonuje, że Dani Olmo definitywnie odrzucił wszystkie oferty, które otrzymał po zakończeniu sezonu. Zainteresowanie jego usługami wyrażały takie ekipy, jak Arsenal, Manchester City i Paris Saint-Germain.