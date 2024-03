Inter Mediolan postanowił dodatkowo nagrodzić piłkarzy za ich występy w Lidze Mistrzów. Jak informuje La Gazzetta dello Sport zawodnicy Nerazzurri za każdy awans do następnej rundy otrzymają 2 miliony euro do podziału.

Imago / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan wyrósł na jednego z faworytów do zwycięstwa w Lidze Mistrzów

Zarząd klubu postanowił wyznaczyć dodatkowe premie

Zawodnicy otrzymają 2 miliony euro za awans do następnej rundy

Inter wypłaci zawodnikom 2 miliony euro za każdą następną rundę w Lidze Mistrzów

Inter Mediolan należy w tym sezonie do grona najlepszych drużyn na świecie. Podopieczni Simone Inzaghiego zachwycają nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów. Zarząd klubu zdecydował, że dobre wyniki należy wynagrodzić. Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport piłkarzy niebiesko-czarnych czeka premia za każdy awans do następnej rundy w Lidze Mistrzów. Co więcej, ustalono kwotę nagrody w przypadku zwycięstwa w tych rozgrywkach.

Włoska gazeta podaje, że piłkarze Interu mogą liczyć na dodatkowe 2 miliony euro za awans do następnej rundy w Lidze Mistrzów. Taka kwota zostanie również wypłacona w przypadku awansu do półfinału oraz finału. Natomiast za triumf w Champions League zawodnicy Nerazzurri mogą liczyć na premie w wysokości 5 milionów euro. Oczywiście ostateczna suma premii za osiągnięcia w europejskich pucharach będzie do podziału na wszystkich piłkarzy pierwszego zespołu.

Oznacza to, że łącznie gracze Interu Mediolan mogą liczyć na dodatkowy zarobek w wysokości 11 milionów euro.