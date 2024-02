Imago / Gary Oakley Na zdjęciu: Douglas Luiz

Manchester City szuka pomocnika

Douglas Luiz znajduje się na radarze klubu

Pep Guardiola ma uważać Brazylijczyka za idealnego następcę Gundogana w wyjściowym składzie

Douglas Luiz z szansą powrotu do Manchesteru City

Manchester City wyznaczył na lato misję sprowadzenia do zespołu nowego pomocnika. Choć w poprzednim letnim oknie transferowym szeregi Obywateli zasilił Mateo Kovacić oraz Matheus Nunes, to żaden z nich nie wpasował się w stu procentach w wizję Pepa Guardioli.

Z tego względu wciąż trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata, który spełni oczekiwania hiszpańskiego szkoleniowca i zastąpi w środku pola Gundogana. Według portalu Football Insider tym zawodnikiem ma być Douglas Luiz z Aston Villi. 25-letni pomocnik w przeszłości był już graczem Manchesteru City. Brazylijczyk został sprowadzony na Etihad Stadium w 2017 roku z Vasco da Gama za 12 milionów euro, lecz od razu został wysłany na dwuletnie wypożyczenie do Girony. Po powrocie do klubu The Citiziens zdecydowali się na jego sprzedaż, oddając go za niecałe 17 milionów do Aston Villi.

Douglas Luiz jest kandydatem numer jeden dla Pepa Guardioli. Hiszpan jest pod wrażeniem formy, jaką prezentuje reprezentant Brazylii. 25-latek w tym sezonie zagrał 37 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 7 asyst. Aston Villa za swojego piłkarza żąda kwoty rzędu 100 milionów funtów.