Guardiola ocenił szanse City na awans. „Mieli trzy okazje i strzelili trzy gole”

Manchester City przegrał z Realem Madryt 0:3 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu Pep Guardiola przyznał, że sytuacja jego drużyny przed rewanżem jest bardzo trudna.

Guardiola o porażce Manchesteru City z Realem Madryt

Manchester City znalazł się w bardzo trudnej sytuacji po pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna Pepa Guardioli przegrała na Santiago Bernabéu z Realem Madryt aż 0:3.

Po spotkaniu szkoleniowiec Obywateli przyznał, że wynik mocno komplikuje walkę o awans. – Niezbyt duże. Spróbujemy, ale wiemy, że nasze szanse są dość skomplikowane – powiedział Guardiola, pytany o możliwość odrobienia strat w rewanżu.

„Real miał trzy okazje i strzelił trzy gole”

Trener Manchesteru City zwrócił uwagę, że jego zespół nie rozegrał aż tak słabego meczu, jak sugeruje wynik.

– Wynik jest bardzo wyraźny, ale mam wrażenie, że to nie był aż tak zły mecz. Oni w pierwszej połowie mieli trzy okazje i strzelili nam trzy gole – stwierdził szkoleniowiec.

Guardiola podkreślił, że jego zespół często dochodził do pola karnego rywali, ale brakowało skuteczności w kluczowych momentach.

– Wielokrotnie docieraliśmy do linii końcowej, także w drugiej połowie. Zabrakło ostatniego podania. Jeśli strzelilibyśmy gola, moglibyśmy się napędzić – dodał trener City.

Mimo wysokiej porażki Hiszpan nie traci nadziei przed rewanżem. Guardiola liczy, że w meczu u siebie Manchester City spróbuje jeszcze zaskoczyć Real Madryt i odwrócić losy rywalizacji.