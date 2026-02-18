Juventus rozpadł się po przerwie. Spalletti z mocnymi słowami

Juventus ma za sobą fatalny wieczór w Lidze Mistrzów, ulegając Galatasaray (2:5) w pierwszym spotkaniu fazy play-off. Po meczu trener Luciano Spalletti nie gryzł się w język.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti po kompromitacji Juventusu z Galatasaray

Juventus nie zaczął dobrze wtorkowego starcia w Lidze Mistrzów przeciwko Galatasaray. Przedstawiciel ligi włoskiej jako pierwszy stracił bramkę. Co prawda jeszcze przed przerwą zdołał objąć prowadzenie 2:1. Po zmianie stron ekipa z Turynu oddała jednak całkowicie inicjatywę rywalom, przegrywając finalnie różnicą trzech trafień. O rywalizacji po meczu mówił szkoleniowiec Starej Damy.

– Nie pokazaliśmy naszego charakteru; cofnęliśmy się o trzy kroki. Nie rozumieliśmy trudności i niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą to, co robimy. Jeśli stracimy jakość, zawsze będziemy narażeni na ryzyko w obronie. Postaramy się przeprowadzić rzetelną analizę przed rewanżem – powiedział Luciano Spalletti cytowany przez Uefa.com.

Drugie spotkanie pomiędzy Juventusem a Galatasaray odbędzie się na Allianz Stadium już 25 lutego. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 21:00. Włoska ekipa fazę zasadniczą Ligi Mistrzów zakończyła na 13. miejscu z dorobkiem 13 punktów.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Bianconeri rozegrają kolejne spotkanie w Serie A. Zmierzą się w roli gospodarza z Como. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00. W rundzie jesiennej turyńczycy przegrali z tym zespołem różnicą dwóch bramek (0:2). Ogólnie w czterech ostatnich spotkaniach między drużynami trzykrotnie górą był Juventus.