Juventus FC po pierwszym meczu fazy play-off Liga Mistrzów znalazł się w bardzo trudnym położeniu przed rewanżem. Przedstawiciel Serie A przegrał wysoko z Galatasaray SK (2:5).

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Galatasaray Stambuł Juventus FC

Juventus z porażką z Galatasaray

Juventus z ambitnym planem przystępował do wtorkowej batalii z Galatasaray, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Inter Mediolan (2:3). Turecka drużyna miała z kolei zamiar kontynuować passę meczów bez porażki u siebie, trwającą od 17 stycznia.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji kibice zgromadzeni na Rams Park byli świadkami ciekawego starcia, w którym nie brakowało ofensywnych akcji. Wynik spotkania został otwarty już w 15. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Gabriel Sara i Michele Di Gregorio po raz pierwszy musiał wyciągać piłkę z siatki.

DZIEJE SIĘ W STAMBULE! 🔥 Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Gabriela Sary, ale Juventus błyskawicznie odpowiedział!



📺 Transmisja: https://t.co/xB1gR5SQt4 pic.twitter.com/JXB7MQat9k — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 17, 2026

Odpowiedź ze strony ekipy z Turynu była jednak błyskawiczna. Pierre Kalulu obsłużył podaniem Teuna Koopmeinersa, a reprezentant Holandii wykorzystał błąd defensywy rywali, doprowadzając do wyrównania. Na jednym trafieniu wielokrotni mistrzowie Serie A nie chcieli poprzestać. Cel udało się zrealizować w 32. minucie. Kolejnego gola strzelił Koopmeiners i na przerwę Juve schodziło z prowadzeniem 2:1.

Po zmianie stron gospodarze szybko jednak doprowadzili do wyrównania. W roli głównej wystąpił Noa Lang, który w 49. minucie wykorzystał podanie od Barisa Yilmaza. Ten sam zawodnik później ponownie dał się we znaki rywalom z Turynu. Zanim jednak do tego doszło, bramkę na 3:2 dla Galatasaray zdobył Davinson Sanchez w 60. minucie.

Czwarte trafienie dla gospodarzy zanotował Lang w 75. minucie, wykorzystując fatalne zachowanie defensywy Juventusu. To nie był jednak koniec emocji w Stambule. Wynik spotkania ustalił w 85. minucie Sacha Boey. Ekipa z Turynu przystąpi więc do rewanżu z bardzo trudnym zadaniem, potrzebując odrobić trzybramkową stratę.

𝐍𝐎𝐀 𝐋𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐅𝐈𝐀 𝐏𝐎 𝐑𝐀𝐙 𝐃𝐑𝐔𝐆𝐈! ⚽⚽



Galatasaray dostało prezent od obrony Juventusu i prowadzi już 4:2! 🎁



📺 Transmisja: https://t.co/xB1gR5SQt4 pic.twitter.com/F74ZOTVwBT — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 17, 2026

Swoje kolejne mecze obie ekipy rozegrają juz w najbliższy weekend. Turecki zespół na wyjeździe zmierzy się z Konyasporem. Z kolei Juve u siebie zmierzy się z Como Calcio. Z kolei 25 lutego o godzinie 21:00 dojdzie do potyczki Turyńczyków z Galatą na Allianz Stadium.

Galatasaray Stambuł – Juventus FC 5:2 (1:2)

1:0 Gabriel Sara 15′

1:1 Teun Koopmeiners 17′

1:2 Teun Hoopmeiners 32′

2:2 Noa Lang 49′

3:2 Davinson Sanchez 60′

4:2 Noa Lang 75′

5:2 Sacha Boey 85′