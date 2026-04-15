Manchester United wytypował cele transferowe. To duet z jednego klubu

Manchester United wytypował kolejne cele transferowe. Jak poinformował serwis Daily Mail, na radarze Czerwonych Diabłów znaleźli się dwaj piłkarze z jednego klubu Premier League.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick (Manchester United - Fulham)

Bournemouth pod lupą Manchesteru United

Z najnowszych doniesień wynika, że skauci Manchesteru United pojawili się na południu Anglii, by przyjrzeć się dwóm zawodnikom Bournemouth. Chodzi o Juniora Kroupiego i Marcosa Senesiego.

Na Old Trafford ma trwać analiza możliwych wzmocnień przed letnim oknem. Ostatnie problemy zespołu, uwidocznione także po porażce z Leeds United, tylko utwierdziły klub w przekonaniu, że potrzebne są ruchy zarówno do ofensywy, jak i do defensywy.

Junior Kroupi ma być postrzegany jako zawodnik skrojony pod to, czego United szukają z przodu. To szybki, wszechstronny i odważny piłkarz, który może grać w kilku rolach w ataku, a także zejść niżej i pomóc w rozegraniu. 19-letni Francuz jest przedstawiany jako jeden z ciekawszych młodych graczy w Premier League.

Senesi ma dać balans w obronie

Drugie nazwisko z listy to Marcos Senesi. Argentyńczyk jest znacznie bardziej doświadczony od Kroupiego i ma już ugruntowaną pozycję w lidze. W Manchesterze United może być widziany jako odpowiedź na problemy z odpowiednim wyważeniem linii defensywnej.

Szczególnie ważne ma być to, że Senesi jest lewonożnym stoperem. Taki profil od dłuższego czasu uchodzi na Old Trafford za potrzebny, zwłaszcza gdy zespół musi reagować na urazy i szuka większej stabilności w środku obrony.