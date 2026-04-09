Flick podjął decyzję. Lewandowski wściekły

17:52, 9. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski

Robert Lewandowski nie ukrywał rozczarowania po decyzji Hansiego Flicka o zmianie w meczu z Atletico Madryt. Spotkanie Ligi Mistrzów zmieniło się diametralnie po czerwonej kartce dla piłkarza Barcelony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski niezadowolony z decyzji Flick

FC Barcelona musiała zmienić plan gry po czerwonej kartce dla Pau Cubarsiego. Sytuacja z końcówki pierwszej połowy wpłynęła na przebieg całego spotkania. Hansi Flick zdecydował się na korekty już w przerwie.

Jedną z najważniejszych decyzji było zdjęcie Roberta Lewandowskiego z boiska. Napastnik rozpoczął mecz w podstawowym składzie, ale nie zdołał odnaleźć się w intensywnej rywalizacji. Mimo to miał swoje okazje do zdobycia bramki.

Według katalońskiego Sportu zawodnik był delikatnie mówiąc rozczarowany zmianą. Uważał, że mógł pomóc drużynie w drugiej połowie spotkania. Decyzja Flicka miała charakter taktyczny i wynikała z przebiegu meczu. Ostatecznie Blaugrana przegrała 0:2.

Trener postawił na inne rozwiązanie w ataku i przesunął Marcusa Rashforda do środka. Była to próba dostosowania się do gry w osłabieniu. Barcelona musiała reagować na trudną sytuację po stracie zawodnika.

Mimo tej sytuacji relacje między Lewandowskim a trenerem pozostają dobre. Współpraca opiera się na wzajemnym szacunku. Napastnik nadal pełni ważną rolę w szatni zespołu.

W tle pojawia się także temat przyszłości zawodnika. Kontrakt wygasa w czerwcu, a klub rozważa przedłużenie umowy na rok z innymi warunkami. Ostateczna decyzja będzie należała do samego piłkarza.

