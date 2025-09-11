To tam odbędzie się finał Ligi Mistrzów 2027. Wracają wielkie wspomnienia

10:32, 11. września 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Cope

Finał Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 odbędzie się w Hiszpanii, przekazał hiszpański portal COPE. Gospodarzem najważniejszego spotkania rozgrywek ma być Madryt.

Puchar Ligi Mistrzów
Obserwuj nas w
fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Stadion Atletico będzie gospodarzem finału Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów w kolejnej kampanii elitarnych rozgrywek znów zagości w Madrycie, poinformował w swojej publikacji portal COPE. UEFA podjęła decyzję o wyborze gospodarza meczu finałowego w sezonie 2026/2027.

Według źródła, stolica Hiszpanii ponownie ugości najlepsze europejskie kluby. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2018/2019. Wówczas finał rozegrano na stadionie Wanda Metropolitano, gdzie rywalizowały Liverpool i Tottenham Hotspur. Górą byli The Reds, zwyciężając 2:0. Teraz obiekt Atletico Madryt po raz kolejny będzie miał okazję gościć wyjątkowe piłkarskie wydarzenie.

Już wcześniej pojawiła się natomiast informacja, że gospodarzem finału w sezonie 2025/2026 będzie Budapeszt. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2026 roku na stadionie im. Ferenca Puskasa.

POLECAMY TAKŻE

Joan Laporta
Barcelona wybrała między Haalandem a Alvarezem. Rusza po ten transfer
Diego Simeone
Simeone pełen uznania dla Barcelony. Tak komplementował zespół Flicka
Lamine Yamal
Yamal przekonał napastnika do transferu. Gwiazdor powiedział „tak”

Aktualnie obrońcą Pucharu Europy jest Paris Saint-Germain. Francuska drużyna w ostatnim finale Ligi Mistrzów pokonała na Allianz Arenie w Monachium Inter Mediolan. Paryżanie rozbili przedstawiciela Serie A aż 5:0.

Tymczasem nowa kampania elitarnych rozgrywek wystartuje już w przyszłym tygodniu. Będzie to zarazem 71. edycja najważniejszych europejskich klubowych rozgrywek organizowanych przez UEFA. Liga Mistrzów rozpocznie się fazą ligową 16 września 2025 roku i potrwa do końca maja przyszłego roku.

Jak dotąd najwięcej triumfów w Pucharze Europy ma Real Madryt, który sięgał po prestiżowe trofeum aż 15 razy. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje AC Milan z siedmioma zwycięstwami na koncie.

Czytaj więcej: Onana pakuje walizki. Nowy klub już czeka