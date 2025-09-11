To tam odbędzie się finał Ligi Mistrzów 2027. Wracają wielkie wspomnienia

Finał Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 odbędzie się w Hiszpanii, przekazał hiszpański portal COPE. Gospodarzem najważniejszego spotkania rozgrywek ma być Madryt.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Stadion Atletico będzie gospodarzem finału Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów w kolejnej kampanii elitarnych rozgrywek znów zagości w Madrycie, poinformował w swojej publikacji portal COPE. UEFA podjęła decyzję o wyborze gospodarza meczu finałowego w sezonie 2026/2027.

Według źródła, stolica Hiszpanii ponownie ugości najlepsze europejskie kluby. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2018/2019. Wówczas finał rozegrano na stadionie Wanda Metropolitano, gdzie rywalizowały Liverpool i Tottenham Hotspur. Górą byli The Reds, zwyciężając 2:0. Teraz obiekt Atletico Madryt po raz kolejny będzie miał okazję gościć wyjątkowe piłkarskie wydarzenie.

Już wcześniej pojawiła się natomiast informacja, że gospodarzem finału w sezonie 2025/2026 będzie Budapeszt. Spotkanie odbędzie się 30 maja 2026 roku na stadionie im. Ferenca Puskasa.

Aktualnie obrońcą Pucharu Europy jest Paris Saint-Germain. Francuska drużyna w ostatnim finale Ligi Mistrzów pokonała na Allianz Arenie w Monachium Inter Mediolan. Paryżanie rozbili przedstawiciela Serie A aż 5:0.

Tymczasem nowa kampania elitarnych rozgrywek wystartuje już w przyszłym tygodniu. Będzie to zarazem 71. edycja najważniejszych europejskich klubowych rozgrywek organizowanych przez UEFA. Liga Mistrzów rozpocznie się fazą ligową 16 września 2025 roku i potrwa do końca maja przyszłego roku.

Jak dotąd najwięcej triumfów w Pucharze Europy ma Real Madryt, który sięgał po prestiżowe trofeum aż 15 razy. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajmuje AC Milan z siedmioma zwycięstwami na koncie.

