FC Barcelona w meczu szóstej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt. Tymczasem znane są już składy na spotkanie, które odbędzie się na Camp Nou.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Barcelona w osłabieniu, Eintracht w kryzysie. Starcie o wielką stawkę na Camp Nou

FC Barcelona i Eintracht Frankfurt to ekipy, które dzieli w tabeli fazy zasadniczej Ligi Mistrzów różnica trzech oczek. Katalończycy na dziś legitymują się bilansem siedmiu punktów. Z kolei tylko cztery oczka w pięciu meczach wywalczył przedstawiciel Bundesligi.

Barca do swojej rywalizacji podejdzie, mogąc pochwalić się sześcioma z rzędu zwycięstwami w La Liga. Taki stan rzeczy sprawił, że na dziś Blaugrana jest liderem tabeli ligi hiszpańskiej. W europejskich pucharach Katalończycy ostatnio przegrali jednak z Chelsea (0:3).

Tymczasem ekipa z Bundesligi jest od trzech meczów bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki. Eintracht przegrał dwukrotnie, kolejno z RB Lipskiem (0:6) i Atalantą (0:1). W starciu z VfL Wolfsburg natomiast zremisował (1:1).

Gospodarze do rywalizacji podejdą osłabieni brakiem kilku zawodników. Barcelona musi radzić sobie bez takich graczy jak: Fermin Lopez, Dani Olmo, Gavi czy Ronald Araujo. W kadrze meczowej znalazł się natomiast Marc-André ter Stegen. W niemieckiej ekipie poza grą są natomiast Jonathan Burkardt i Hugo Larsson.

Składy na mecz FC Barcelona – Eintracht Frankfurt

FC Barcelona: Joan Garcia – Balde, Cubarsi, Kounde, Gerard Martin, Pedri, Fermin, Eric Garcia, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha

Eintracht Frankfurt: Zetterer – Skhiri, Koch, Theate, Chaibi, Goetze, Doan, Kristensen, Larsson, Brown, Knauff.

