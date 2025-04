Arsenal sprawił niespodziankę, pokonując we wtorkowy wieczór Real Madryt (3:0) w pierwszym meczu obu ekip w ramach 1/4 finału Ligi Mistrzów. Po spotkaniu głos zabrał Mikel Arteta.

Mikel Arteta

Mikel Arteta o starciu Arsenal – Real Madryt

Arsenal wykonał duży krok w pierwszym spotkaniu z Realem Madryt w kierunku awansu do 1/2 finału Ligi Mistrzów. Przedstawiciel ligi angielskiej wygrał z Królewskimi trzema golami. Po meczu głos zabrał menedżer Kanonierów.

– Jestem dumny. Zaprezentowaliśmy się solidnie, zrobiliśmy to, co było konieczne, aby wygrać. Chodzi o dwie rzeczy: atmosferę, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem, i chwile magii. A rzuty wolne Rice’a najlepiej to podsumowują – rzekł Mikel Arteta cytowany przez SkySports.com.

– Byłem przekonany, że coś takiego jest możliwe. Już przed meczem czułem, że jesteśmy w stanie stworzyć wiele problemów przeciwnikowi. Niemniej wszystko to musiało zostać wdrożone. I możesz to zrobić, jeśli masz odpowiednie nastawienie i wiarę. Udało nam się to osiągnąć, ale jesteśmy dopiero w połowie drogi – zaznaczył Hiszpan.

– Nie ma zespołu, który byłby lepszym motywatorem. Real jest zdecydowanie najlepszą drużyną w tym turnieju i wyzwaniem była próba pokonania go. Będziemy się cieszyć z tego zwycięstwa, ale wiemy, że w Madrycie będziemy musieli zagrać jeszcze lepiej – powiedział Arteta.

Zanim dojdzie do rewanżowej batalii z udziałem Kanonierów i giganta La Liga, to Arsenal czeka jeszcze batalia w Premier League. W najbliższy weekend drużyna Artety zmierzy się z Brentford.

