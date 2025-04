Inter Mediolan w 21. minucie meczu miał już dwie bramki przewagi nad FC Barceloną. Blaugrana nie dawała za wygraną i przed przerwą doprowadziła do remisu za sprawą Lamina Yamala oraz Ferrana Torresa.

Alessio De Marco / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Festiwal goli na Estadio Olimpico, szalony mecz Barcelona – Inter

FC Barcelona podejmowała w środę wieczorem Inter Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Już w pierwszej połowie spotkanie stało na niezwykle wysokim poziomie. Kibice zgromadzeni na Estadio Olimpico w pierwszych dwudziestu czterech minutach oglądali aż trzy bramki. Najpierw na listę strzelców wpisał się Marcus Thuram. Z kolei worek z bramkami rozwiązał się na dobre w drugim kwadransie meczu.

W 21. minucie Nerazzurri mogli cieszyć się z dwubramkowego prowadzenie. Efektownym strzałem na listę strzelców wpisał się Denzel Dumfries. Holender złożył się do strzału z przewrotki i pokonał w zjawiskowy sposób Wojciecha Szczęsnego.

𝐃𝐄𝐍𝐙𝐄𝐋 𝐃𝐔𝐌𝐅𝐑𝐈𝐄𝐒! ✈️💥 I to się nazywa latający Holender! 🔝 Inter zadał drugi cios Barcelonie! 🤯



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/tdPfhpxfGB — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025

Barcelona nie zamierzała się poddawać, ruszając do szybkiego odrabiania strat. Trzy minuty po zdobyciu gola przez Inter do siatki trafił Lamine Yamal. Hiszpan zdecydował się na uderzenie z pola karnego, a futbolówka po odbiciu od słupka wpadła do siatki Yanna Sommera.

𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋! 😲🔥Ten cudowny dzieciak znów zrobił coś fantastycznego! 🤩 Kapitalna akcja i idealny strzał! 🎯 Barcelona wraca do żywych! 💪



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/SBbiAiwrfe — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025

Wyrównującego gola w 38. minucie rywalizacji zdobył Ferran Torres, który wykorzystał doskonałe zgranie piłki przez Raphinhę i pokonał bramkarza Interu ustalając tym samym wynik przed przerwą na 2:2.

KAPITALNE WIDOWISKO! 🤩 Barcelona do przerwy remisuje z Interem! 👊 Gola na 2 do 2 strzelił Ferran Torres! 🦈



📺 Mecz możecie oglądać w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/rPyIVeK7YC — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025

Rewanżowe spotkanie Inter – Barcelona odbędzie się za tydzień we wtorek (6 maja) o godzinie 21:00. Zwycięzca dwumeczu zmierzy się w finale z lepszym z pary Arsenal – Paris Saint-Germain. Francuzi wygrali pierwsze spotkanie (1:0).