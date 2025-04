Inter zaskoczył Barcelonę! Piorunujący początek meczu [WIDEO]

Inter Mediolan zaskoczył FC Barcelonę i już w 1. minucie meczu zdobył bramkę. Na listę strzelców wpisał się Marcus Thuram. Warto dodać, że Francuz dopiero co wrócił po kontuzji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Thuram z golem w 1. minucie meczu Barcelona – Inter

FC Barcelona po raz pierwszy od sześciu lat awansowała do półfinału Ligi Mistrzów. W walce o wielki finał ich rywalem jest aktualny mistrz Włoch – Inter Mediolan. Pierwsze spotkanie odbyło się w środę (30 kwietnia) na Estadio Olimpico w stolicy Katalonii.

Piłkarze Hansiego Flicka nie tak wyobrażali sobie początek meczu, ponieważ w 1. minucie spotkania Inter Mediolan wyszedł na prowadzenie. Wojciech Szczęsny musiał wyciągnął piłkę z siatki po strzale Marcusa Thurama, który rozegrał pierwszy od dwóch tygodni mecz. Przy golu Francuza asystował wahadłowy Denzel Dumfries.

Świetne podanie na wolne pole otrzymał Denzel Dumfries, który pozostawiony bez krycia miał wiele miejsca na prawej flance. Holender zdecydował się na podanie w pole karne, który wybił Jules Kounde. Futbolówka wróciła jednak do bocznego obrońcy, który raz jeszcze zdecydował się na zagranie w okolice szóstego metra przed bramką. Tam efektownym strzałem popisał się Thuram.

𝐍𝐈𝐄𝐏𝐑𝐀𝐖𝐃𝐎𝐏𝐎𝐃𝐎𝐁𝐍𝐘 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐔! 🚨 Marcus Thuram w wyjątkowy sposób zdobywa bramkę już w 30 sekundzie meczu! 🤯 Wojciech Szczęsny pokonany! 🔥



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 30, 2025

Dla Thurama to 18. gol w 45 spotkaniach w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów ma na swoim koncie cztery trafienia. W barwach Interu Mediolan gra od sezonu 2023/2024, gdy przeniósł się do Włoch z Borussii M’Gladbach.