Joao Cancelo zapobiegł sprytnej próbie Newcastle przed rzutem karnym dla Barcelony. Dzięki jego reakcji Lamine Yamal mógł spokojnie wykonać jedenastkę w meczu Ligi Mistrzów.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Cancelo zauważył próbę oszustwa przed karnym

Mecz Newcastle – Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniósł sporo emocji aż do ostatnich minut. W doliczonym czasie gry Duma Katalonii otrzymała rzut karny, który ostatecznie zamienił na gola Lamine Yamal.

Zanim jednak młody piłkarz podszedł do jedenastki, doszło do sytuacji, która mogła wpłynąć na przebieg akcji. Joao Cancelo zauważył bowiem, że jeden z zawodników Newcastle próbuje utrudnić wykonanie rzutu karnego.

Portugalczyk zareagował w kluczowym momencie

Według relacji hiszpańskich mediów Joelinton chciał zniszczyć punkt karny, co jest jednym z częściej stosowanych, choć niesportowych trików w piłce nożnej.

Pomocnik Newcastle podszedł do miejsca ustawienia piłki, ale Cancelo natychmiast zareagował. Portugalczyk stanął nad punktem karnym i skutecznie uniemożliwił rywalowi wykonanie takiego manewru, nawet mimo lekkiego przepychania.

Po chwili piłka trafiła do Lamine’a Yamala, który zachował spokój i wykorzystał rzut karny. Jego trafienie w 95. minucie zapewniło Barcelonie bardzo ważną bramkę w meczu na St James’ Park.