FC Barcelona w jednym z ciekawiej zapowiadających się środowych meczów Ligi Mistrzów zmierzy się z Club Brugge. Na temat tej potyczki kilka zdań wyraził Hansi Flick.

fot. Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick przed starciem z Club Brugge

FC Barcelona w tej kampanii ma ambitne plany związane z tym, aby namieszać w Lidze Mistrzów. W ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej Katalończycy zmierzą się w roli gościa z Club Brugge. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami dotyczącymi spotkania podzielił się szkoleniowiec aktualnych mistrzów La Liga.

Niemiec przede wszystkim odniósł się do wątku dotyczącego gry w powietrzu.

– Ciągle spotykamy się z tym problemem, ale pracowaliśmy nad nim w innych meczach. Podoba mi się, że zawodnicy zachowują pozytywne nastawienie. To nie jest problem – powiedział Flick cytowany przez „Mundo Deportivo”.

– Myślę, że to będzie podobny mecz jak z Elche. Rywale będą starali się częściej utrzymywać piłkę. Każdy z naszych zawodników będzie pod presją. To będzie świetny mecz – przekonywał Niemiec.

Środowe starcie zacznie się o godzinie 21:00. Barcelona zmierzy się z ekipą z Belgii po raz pierwszy od 2002 roku. Ogólnie w czterech ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie górą była Barca, a raz padł remis. Ostatnie spotkanie na Jan Breydel Stadion z udziałem Club Brugge i Barcelony miało miejsce w październiku 2002 roku. Blaugrana wygrała wówczas 1:0, a na listę strzelców wpisał się Juan Riquelme.

Belgijski zespół przystąpi do środowej rywalizacji, chcąc odnieść czwarte z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach. Club Brugge ostatnio pokonało Dender (2:1). Z kolei Barca ma za sobą zwycięstwo z Elche (3:1).

Czytaj więcej: Mbappe ustalił porządek w Realu. Koniec dyplomacji w klubie