Mbappe ustalił porządek w Realu. Koniec dyplomacji w klubie

18:52, 4. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic

Kylian Mbappe przy okazji ostatniego występu oddał wykonanie rzutu karnego jednemu ze swoich klubowych kolegów. Wygląda jednak na to, że taka sytuacja już się nie powtórzy.

Kylian Mbappe
Obserwuj nas w
fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie będzie już pozwalał wykonywać rzutów karnych innym zawodnikom

Kylian Mbappe jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Jak na razie zdobył 13 bramek, wyprzedzając o sześć trafień Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Tymczasem ciekawe informacje na temat zawodnika przekazał portal „The Athletic”.

Źródło podaje, że Francuz, wyznaczony przez drużynę do wykonywania jedenastek, nie będzie już oddawał rzutów karnych kolegom z zespołu w trakcie meczów. Wyjątkiem ma być jedynie sytuacja, gdy Real Madryt w momencie przyznania ewentualnej jedenastki będą już wysoko na prowadzeniu.

POLECAMY TAKŻE

Cristiano Ronaldo
Ronaldo zszokował! Do tego klubu Premier League mógł trafić
Vinicius Junior
Vinicius uwielbia grać przeciwko Liverpoolowi. Genialne statystyki
Vinicius Junior
Real Madryt myśli o sprzedaży gwiazdy. Wszystko zależy od Viniciusa

„The Athletic” przekonuje, że decyzja ma być konsekwencją sytuacji, w której Vinicius Junior nie wykorzystał ostatnio rzutu karnego. Brazylijczyk zmarnował swoją szansę w momencie, gdy Real prowadził z Valencią 2:0. Ostatecznie stołeczna ekipa zwyciężyła 4:0.

Tymczasem we wtorkowy wieczór Los Blancos rozegrają spotkanie w ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Real zmierzy się na Anfield Road z Liverpoolem. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

W pięciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie lepszy był zespół z Madrytu, tylko raz górą byli The Reds, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. W ostatnim meczu na stadionie ekipy z Premier League gospodarze wygrali z Królewskimi dwoma golami (2:0).

Czytaj więcej: Liverpool ma powód do dumy. Van Dijk skomentował historyczny wynik Salaha