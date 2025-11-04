Mbappe ustalił porządek w Realu. Koniec dyplomacji w klubie

Kylian Mbappe przy okazji ostatniego występu oddał wykonanie rzutu karnego jednemu ze swoich klubowych kolegów. Wygląda jednak na to, że taka sytuacja już się nie powtórzy.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe nie będzie już pozwalał wykonywać rzutów karnych innym zawodnikom

Kylian Mbappe jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Jak na razie zdobył 13 bramek, wyprzedzając o sześć trafień Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Tymczasem ciekawe informacje na temat zawodnika przekazał portal „The Athletic”.

Źródło podaje, że Francuz, wyznaczony przez drużynę do wykonywania jedenastek, nie będzie już oddawał rzutów karnych kolegom z zespołu w trakcie meczów. Wyjątkiem ma być jedynie sytuacja, gdy Real Madryt w momencie przyznania ewentualnej jedenastki będą już wysoko na prowadzeniu.

„The Athletic” przekonuje, że decyzja ma być konsekwencją sytuacji, w której Vinicius Junior nie wykorzystał ostatnio rzutu karnego. Brazylijczyk zmarnował swoją szansę w momencie, gdy Real prowadził z Valencią 2:0. Ostatecznie stołeczna ekipa zwyciężyła 4:0.

Tymczasem we wtorkowy wieczór Los Blancos rozegrają spotkanie w ramach czwartej kolejki fazy zasadniczej Ligi Mistrzów. Real zmierzy się na Anfield Road z Liverpoolem. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00.

W pięciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie lepszy był zespół z Madrytu, tylko raz górą byli The Reds, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. W ostatnim meczu na stadionie ekipy z Premier League gospodarze wygrali z Królewskimi dwoma golami (2:0).

