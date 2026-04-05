Bayern rozpędzony jak nigdy. Khedira widzi coś wyjątkowego

13:48, 5. kwietnia 2026
Luka Pawlik
Źródło:  Sport Bild

Bayern Monachium pewnym krokiem zmierza po kolejne mistrzostwo Niemiec w historii. Tymczasem ostatnio na temat postawy giganta Bundesliga kilka słów wyraził Sami Khedira.

Sami Khedira
fot. PressFocus Na zdjęciu: Sami Khedira

Sami Khedira o Bayernie Monachium

Bayern Monachium w sobotę przedłużył passę zwycięstw, pozostawiając w pokonanym polu Freiburg (3:2). Dzięki wygranej w ramach 28. kolejki Bawarczycy umocnili się na pozycji lidera ligi niemieckiej z 73 punktami na koncie. Nad drugą Borussia Dortmund mają dziewięć oczek przewagi. Ostatnio na temat ekipy z Monachium kilka zdań wyraził Sami Khedira.

– Bayern jest nie do zatrzymania. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w Europie na tym poziomie. Bayern koncentruje się na wielkich zwycięstwach i nigdy nie zadowala się wynikami 1:0, 2:0 czy 3:0 – powiedział były piłkarz Real Madryt i Juventus w rozmowie ze „Sport Bildem”.

Już w środku tygodnia Monachijczycy zagrają z Królewskimi. W kontekście tego starcia również padło kilka słów.

– Jeśli Bayern zdoła przejąć piłkę za defensywą, Realowi Madryt będzie niezwykle trudno zatrzymać ich szybkie ataki. To ich główna siła – celne podania Kimmicha, Pavlovicia, a nawet Kane’a – przekonywał były reprezentant Niemiec.

Wtorkowa potyczka z udziałem ekip z Monachium i Madrytu zacznie się o godzinie 21:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od maja 2024 roku. Wówczas górą był Real (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między zespołami dwa razy górą był Real, tyle samo razy drużyny dzieliły się punktami, a w jednej batalii w ramach International Champions Cup zwyciężył Bayern.

