Barcelona musi uważać. Jej zagrożeniem jest Polak

Barcelona obawia się decyzji UEFA
W 1/8 finału Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Newcastle. Pierwszą odsłonę dwumeczu zaplanowano na 10 marca, natomiast rewanż odbędzie się tydzień później. Dlaczego Sergi Castillo sugeruje, że Blaugrana musi uważać na „Polaka”, skoro w szeregach Srok nie występuje żaden zawodnik? Do pełni sił wrócił Szymon Marciniak.
– Polski sędzia, smutny bohater ostatniej porażki drużyny Flicka w europejskich rozgrywkach, otrzymał zgodę lekarza i jest już gotowy do sędziowania meczów Ligi Mistrzów UEFA. (…) Ta wiadomość niepokoi FC Barcelona ze względu na kontrowersyjną historię Marciniaka. (…) Dla kibiców Barçy spotkanie z Marciniakiem zazwyczaj oznacza ból głowy – pisze redaktor Sport.es.
Marciniak zapadł w pamięć fanom Barcelony niekorzystnymi dla nich decyzjami w rywalizacji z Interem. Polskiemu arbitrowi wypominana jest także sytuacja dotycząca unieważnienia rzutu karnego wykonywanego przez Juliana Alvareza, a także… kosmetyczka z herbem Realu Madryt.
– Marciniak powraca, a wraz z nim powraca niebezpieczeństwo. W Barcelonie trzymają kciuki, aby decyzje UEFA nie skrzyżowały ponownie ich dróg – tak swój artykuł kończy Castillo.