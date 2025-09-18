Barcelona gra z Newcastle. Flick zdecydował, co z Lewandowskim!

Barcelona i Newcastle mierzą się dzisiaj w hicie Ligi Mistrzów. Zarówno Hansi Flick, jak i Eddie Howe przedstawili już swoje składy. W jedenastce Dumy Katalonii znalazł się Robert Lewandowski.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Newcastle kontra Barcelona, trenerzy odkryli składy

Dzisiaj wieczorem w ramach 1. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów czeka na nas bardzo ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy zespołem Newcastle a Barceloną. Faworytem wydają się być piłkarze Dumy Katalonii, bowiem ich celem nie jest wygranie tylko tego meczu, ale i całych rozgrywek. Dlatego też będą chcieli dobrze zaprezentować się na Wyspach Brytyjskich.

Z kolei piłkarze Newcastle mają w tym sezonie swoje problemy i wydaje się, że w rywalizacji z napakowaną gwiazdami Barceloną nie będą mieli wielkich szans, choć oczywiście trybuny będą im sprzyjać. Obaj szkoleniowcy odkryli już karty na to spotkanie i z całą pewnością można powiedzieć, że w obu jedenastkach są najmocniejsze nazwiska.

Z tego, co interesuje kibiców z Polski, to fakt, że Robert Lewandowski pierwszy raz w tym sezonie rozpocznie spotkanie na murawie od pierwszej minuty.

Oto składy na mecz Newcastle – Barcelona:

Newcastle: Pope – Trippier, Schar, Burn, Livramento – Tonali, Guimaraes, Joelinton – Elanga, Gordon, Barnes

Barcelona: Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – de Jong, Pedri, Fermin – Raphinha, Lewandowski, Rashford

Zobacz także: Yamal nie pojedzie na mundial?! Hiszpania stawia sprawę jasno