Arbeloa odkrył karty przed hitem z Bayernem

13:33, 6. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski

Real Madryt przygotowuje się do hitowego starcia z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Na konferencji prasowej Alvaro Arbeloa jasno określił nastawienie zespołu i wskazał kluczowe atuty.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa wprost o celach Realu przed meczem z Bayernem

Alvaro Arbeloa podkreślił, że Real Madryt koncentruje się wyłącznie na awansie do półfinału. – Nie myślimy o tym, że możemy nie wygrać tego dwumeczu. Analizujecie wszystkie scenariusze, ale my skupiamy się tylko na awansie – powiedział trener.

Szkoleniowiec zwrócił uwagę na jakość kadry i znaczenie największych gwiazd. – Dla mnie to szczęście mieć do dyspozycji Kyliana, Bellinghama czy Viniciusa – przyznał. Podkreślił również rolę Mbappe w takich spotkaniach. – Przyszedł do Realu Madryt na mecze takie jak ten. Da z siebie wszystko i poprowadzi zespół – dodał.

Arbeloa docenił także klasę rywala przed pierwszym starciem. Bayern rozgrywa wyjątkowy sezon. To najbardziej regularna drużyna w Europie. Znamy ich wymagania – zaznaczył. Jednocześnie przypomniał, że jego zespół potrafi odpowiadać na wielkie wyzwania.

Trener odniósł się do różnorodności w ofensywie i możliwych wariantów gry. – Mbappe ma inne cechy niż Brahim. Musimy grać inaczej, ale to dla mnie dobry problem – wyjaśnił. Wskazał, że elastyczność taktyczna może być kluczowa w dwumeczu.

Na koniec Arbeloa podkreślił znaczenie atmosfery na Santiago Bernabeu. – To zawsze coś wyjątkowego. Stadion przeżyje wielką noc jak przeciwko City – zapowiedział. Real Madryt liczy, że wsparcie kibiców pomoże zrobić pierwszy krok w stronę półfinału.

