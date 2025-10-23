Legia Warszawa pokonała Szachtar Donieck (2:1) w meczu fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Po spotkaniu swoimi przemyśleniami na temat rywalizacji podzielił się trener Wojskowych.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Legia Warszawa lepsza od Szachtara Donieck. Edward Iordanescu zabrał głos

Legia Warszawa zwyciężyła na stadionie im. Henryka Reymana w Krakowie z Szachtarem Donieck w meczu drugiej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Kluczem do triumfu Wojskowych nad ekipą z Ukrainy był Rafał Augustyniak, który popisał się dwoma kapitalnymi golami. Po spotkaniu trener stołecznej ekipy zabrał głos na temat rywalizacji.

– To świetny rezultat dla naszej drużyny. Uważam, że zespół i nasi kibice zasłużyli na taką wspaniałą noc. Ostatnie tygodnie nie były dla nas najlepsze, ale zawsze ufałem moim zawodnikom i naszemu procesowi – mówił Edward Iordanescu cytowany przez Legia.com.

– Graliśmy z bardzo dobrą drużyną, która ma jedną z największych wartości w całej Lidze Konferencji UEFA. Zagraliśmy ten mecz bardzo dobrze taktycznie. To zasługa całego zespołu. Mieliśmy wiele bardzo dobrych momentów, ale też takie, gdy traciliśmy kontrolę. Poza golem rywale nie mieli klarownych sytuacji, podczas gdy my stworzyliśmy ich więcej. Jesteśmy szczęśliwi, ale przed nami dwa dni na regenerację i arcyważny mecz ligowy – podkreślił szkoleniowiec Wojskowych.

Trener stołecznej ekipy pozwolił sobie także na kilka słów pochwały w kierunku autora dubletu.

– Nie lubię wyróżniać indywidualnie piłkarzy, ale dziś chciałbym pochwalić Rafała Augustyniaka. To był wspaniały występ naszego pomocnika – powiedział Iordanescu.

Legia kolejne spotkanie rozegra już w niedzielę, 26 października, o godzinie 20:15. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Lechem Poznań.

Czytaj więcej: Raków zaskoczony w końcówce. Svarnas z perfekcyjnym golem [WIDEO]